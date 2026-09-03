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    Tiroteo en Minneapolis deja al menos tres muertos y seis heridos, entre ellos tres policías

    El tirador, quien perdió la vida, fue identificado como Carlton Johnson II, de 35 años, y mantenía antecedentes de amenazas violentas con arma de fuego.

    Por 
    Europa Press
     
    Rodrigo Gómez S.
    Imagen: captura de pantalla.

    Al menos tres personas murieron este miércoles en el centro de Minneapolis, en el noroeste de Estados Unidos, víctimas de un tiroteo protagonizado por un solitario atacante, que también ha dejado seis heridos, tres de ellos policías.

    “El presunto autor de los disparos ha fallecido. Siete personas han sido trasladadas al Hennepin Healthcare. Una de ellas ha fallecido en el hospital. Hay una persona que ha fallecido en el lugar de los hechos”, explicó en redes el Ayuntamiento de Minneapolis.

    En el mismo hilo de publicaciones, el gobierno local precisó que tres agentes de la policía resultaron heridos, dos de ellos heridos de bala.

    Los tres han sido trasladados al citado centro hospitalario, ha señalado el Ayuntamiento, que detalló que “uno de ellos ha sufrido una herida de bala en la pierna” por la que su vida no correría peligro, mientras que “otro agente está siendo operado en estos momentos”.

    Al tercer policía, agrega la publicación, “se le están realizando pruebas para evaluar una lesión” que tampoco tendría una mayor gravedad.

    El ayuntamiento explicó que “aproximadamente a las 16.36 horas de hoy (17:36 hora local) se envió a agentes del Departamento de Policía de Minneapolis (MPD) a un tiroteo en el número 15 de la calle Grant Este”.

    “En el interior, los agentes se encontraron con las víctimas y oyeron más disparos. Los agentes siguieron el sonido de los disparos hasta una planta superior del edificio. En esa planta, los agentes se encontraron con una neblina que limitaba considerablemente su visibilidad”, señalaron.

    Actualmente, “la zona ya es segura”, informó la administración local, subrayando que “en estos momentos no existe ninguna amenaza para la población”.

    El tirador -quien perdió la vida- fue identificado como Carlton Johnson II, de 35 años, y se indicó que tendría historial del amenazas violentas con arma de fuego al interior del complejo de departamentos donde residía.

    Sin embargo, se desconocía inicialmente su motivación, así como la manera en que murió, según señaló el sargento de Policía Garrett Parten en declaraciones recogidas por la cadena NBC.

    Más sobre:TiroteoMinneapolisEstados UnidosPolicía

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