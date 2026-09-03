Arrau ante revocación de fallo que bloqueó traslado del clan Chen: “Esperemos que esto sea la tónica de aquí para adelante”

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, durante un nuevo operativo de copamiento y fiscalización preventiva en Cerro Navia. Foto: Prensa Ministerio de Seguridad.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, participó la noche de este miércoles en un nuevo operativo de copamiento y fiscalización preventiva en Cerro Navia, durante el cual se refirió al fallo de la Corte de Apelaciones de Iquique que hoy revocó la decisión judicial que bloqueó el traslado del clan Chen a la cárcel La Laguna.

Un veredicto unánime que respaldó la decisión de Gendarmería de trasladar a cuatro imputados y dejó sin efecto la decisión del juez de garantía iquiqueño, Diego Reyes, de impedir el traslado de los imputados Longdi Chen, Wen Chen y Wu Chen desde la cárcel de Alto Hospicio y del imputado Yonjie Chen del penal Santiago 1 hacia la nueva penitenciaria en Talca.

Ante esto, Arrau afirmó que la sentencia de hoy “no es un triunfo del gobierno sobre alguien o algo”, sino una gran noticia para los chilenos ya que “las personas de máximo riesgo, gente que tiene un alto compromiso que pertenece al crimen organizado, puedan estar efectivamente en máxima seguridad, en regímenes penitenciaros con 22 horas en su celda, en solitario, con poco patio, con poca comunicación”.

“Se ha hecho un buen trabajo por parte de Gendarmería de Chile y esperemos que esto empiece a ser la tónica, que se le permita, tal como dice la ley, a Gendarmería de Chile disponer donde tiene cada interno, según su riesgo y peligrosidad, que cumplir la condena ”, aseguró.

De la misma forma, el secretario de Estado dijo que no corresponde al gobierno opinar sobre las decisiones del Poder Judicial, apuntando a que “los jueces son quienes interpretan las leyes y leyes que son hechas por el Congreso”.

“Por tanto, no corresponde al Ejecutivo hacer juicios de valor sobre las decisiones judiciales, respetamos al Poder Judicial, pero nos alegramos de estos fallos que van en la línea de lo que ha tratado de hacer el gobierno en este sentido, tener una mayor segmentación penal especialmente para los reos o presos de mayor peligrosidad”, indicó.

Para del mismo modo reafirmar que “esperemos que esto sea la tónica de aquí para adelante” , y después apuntar a que esto también dependerá de una “famosa reforma constitucional que incluye un blindaje hacia las decisiones de Gendarmería sobre la segmentación penal para personas de crimen organizado”.

“De eso se trata, que las decisiones de Gendarmería de Chile pudieran tener ese blindaje constitucional y bueno, ya veremos cómo se discute ese proyecto de ley del Congreso; son los parlamentarios quienes quieren opinar y votar esta iniciativa”, argumentó.

Para finalizar señalando que “esto es un caso puntual que se resolvió de manera favorable a la posición de Gendarmería, del Gobierno, pero claramente necesitamos mayor certeza jurídica. No puede ser algo que sea tan incierto como esto”.

Arrau y el caso del alcalde White: “Es algo que no podemos normalizar”

Durante el operativo de esta noche, Arrau también se refirió a la situación del el alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), luego de haber sido alertado por la Fiscalía de que una banda criminal planeaba matarlo, tras la detención de Juan Flores Valenzuela, alias el “Indio Juan”.

Esto luego de la visita que el ministro concretó durante la tarde de hoy a White, asegurando que “gracias a Dios está bien, mañana va al trabajo y también darle tranquilidad y alguna medida de protección”.

“Más allá de eso, no podemos comentar. Es una investigación que ha sido reservada por parte del Ministerio Público, pero es algo que nos preocupa hoy día. Hay varias autoridades con medidas de protección y creo que es algo que no podemos normalizar”, señaló.

Y asimismo apuntar: “Por eso el combate al crimen organizado, el combate a las bandas y cosas que hemos estado hablando acá con el alcalde de Cerro Navia (Mauro Tamayo), donde estamos ahora en este minuto”.

“Es algo que estamos abordando con máxima celeridad, con el apoyo de las policías, por supuesto, que son quienes cumplen estas medidas de protección, pero también la investigación es muy importante”, declaró.

Para poco después hacer notar que “esto no es algo nuevo, recordemos los casos del alcalde (Rodolfo) Carter y de otros alcaldes que en su minuto llegaron a tener autos blindados, hay muchos municipios que los tienen para sus alcaldes, pero es algo que tenemos que atacar de fondo”.

“Y es precisamente cuando el crimen organizado, el delincuente común, el narcotraficante, se cree que tiene la libertad de amenazar a las autoridades, en este caso alcaldes, pero también parlamentarios y otros, y eso hay que combatirlo con todo el peso, con toda la persecución penal”, recalcó.