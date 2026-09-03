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    Sernac emite alerta de seguridad para 181 Toyota 4Runner por falla que podría aumentar el riesgo de accidentes

    El organismo informó de un defecto en los sensores del Monitor de Vista Panorámica (PVM).

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Sernac emite alerta de seguridad para Toyota 4Runner por falla que podría aumentar el riesgo de accidentes

    El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió este miércoles una alerta de seguridad para 181 vehículos Toyota 4Runner comercializados en Chile entre marzo de 2023 y enero de 2025, debido a una eventual falla en el sistema de Monitor de Vista Panorámica (PVM).

    De acuerdo con el organismo, la compañía Toyota Chile S.A. reportó que las camionetas se encuentran en poder de consumidores y llamó a verificar el número de chasis (VIN) en la nómina disponible en la web del Sernac.

    El posible defecto, según explican, radica en el sistema de cámaras que posee el vehículo, el que se utiliza para capturar y mostrar imágenes.

    El organismo explicó que, durante un período de producción de uno de los proveedores de Toyota, se produjo un problema en la fabricación de los sensores de las cámaras delanteras y laterales y “existe la posibilidad de que se desarrolle una grieta en los sensores de la cámara”.

    “Si esto ocurre, la grieta se expande con el tiempo y el circuito dentro de la cámara puede abrirse o cortocircuitar, lo que impide mostrar las áreas de vista frontal o lateral mostradas por el PVM”, añade la descripción del defecto.

    El posible cortocircuito interno de la cámara impediría la visión del conductor, lo que podría aumentar el riesgo de accidentes, aunque no se han reportado situaciones de emergencia en el país debido a la falla.

    Si el vehículo resulta afectado, la empresa realizará una inspección y/o reemplazo del Monitor de Vista Panorámica (PVM). La reparación tiene una duración máxima de tres días y no tiene costo para los consumidores afectados.

    Más sobre:SernacToyota4RunnerMonitor de Vista PanorámicaCamionetaSeguridad

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