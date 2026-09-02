Diferencia entre Lula y Flávio Bolsonaro se reduce a un punto en eventual balotaje e irrumpe candidato apoyado por independientes

Una encuesta de Quaest publicada este miércoles por el diario O Globo muestra al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores, PT) con un 37% de intención de voto para la primera vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 4 de octubre, frente al 29% del senador Flávio Bolsonaro (Partido Liberal, PL). Augusto Cury (Avante) confirma el ascenso registrado en sondeos de otras encuestadoras y aparece en tercer lugar, con un 10%.

A continuación, Renan Santos (Missão) tiene el 3%, y Ronaldo Caiado (PSD) y Romeu Zema (Novo) tienen el 1% cada uno.

El avance de Cury se explica por su buen desempeño entre los votantes independientes, afirma Felipe Nunes, director de Quaest y profesor de la Fundación Getúlio Vargas (FGV). “En este segmento, el candidato de Avante ya alcanza el 24% y supera numéricamente a Lula”, señaló al medio G1 de Globo.

La mejor evidencia que la investigación tiene para explicar el movimiento de Cury es su nivel de exposición nacional en la última semana, señala Nunes. Su desconocimiento del candidato disminuyó del 74% al 54%. Su índice de desaprobación aumentó del 16% al 25%. Pero su potencial de voto también se duplicó, del 10% al 21%, destacó.

En una simulación de segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre, entre Lula y Flávio, la situación es de empate técnico, ya que la diferencia entre ellos varió de tres a un punto porcentual en comparación con la encuesta anterior. El apoyo al presidente fluctuó del 43% en la encuesta de Quaest del 14 de agosto al 42% actual. El senador del PL pasó del 40% al 41%. Todas estas fluctuaciones se produjeron dentro del margen de error, que es de dos puntos porcentuales más o menos.

En las simulaciones de la segunda ronda contra los otros cuatro candidatos, Lula aparece al frente: 42% a 37% con Caiado, 40% a 34% con Cury, 43% a 36% con Renan Santos y 44% a 33% con Romeu Zena,

1/ Nova pesquisa Quaest revela liderança de Lula (37%), estabilidade de Flávio Bolsonaro (30%) e ascensão de Cury (10%). Renan aparece com 3%. Caiado, Marçal e Zema ficam com 1% cada. Nesse cenário, a eleição tem pouca chance de ser concluída no primeiro turno. pic.twitter.com/IuidVA8DLG — Felipe Nunes (@profFelipeNunes) September 2, 2026

El sondeo de Quaest también muestra los índices de rechazo de los candidatos presidenciales. Los postulantes con los índices de rechazo más altos (los porcentajes más altos de “los conozco pero no votaría por ellos”) son Flávio Bolsonaro, con un 55%, y Lula, con un 53%.

Asimismo, la encuesta revela la opinión de los votantes sobre las investigaciones del caso Lulinha y de la película “Dark Horse” en relación con las campañas de Lula y Flávio Bolsonaro. Por un lado, el presidente ha sido presionado para explicar el presunto tráfico de influencias de su hijo mayor, Fábio Luís Lula da Silva, en órganos federales. Por otro lado, el senador y rival de Lula en las elecciones presidenciales debe responder sobre el financiamiento de la película biográfica de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

Quaest: Lula tem 37%, e Flávio Bolsonaro, 30% no primeiro turno; Cury chega a 10%https://t.co/vi0hHwkpIf — Folha de S.Paulo (@folha) September 2, 2026

Según el sondeo de Quaest, el 65% de los consultados cree que la investigación de Lulinha perjudica la campaña de Lula. En tanto, el 64% estima que la investigación de “Dark Horse” afecta la campaña de Flávio Bolsonaro.

La Policía Federal está investigando presuntas irregularidades en el origen y destino de los fondos negociados por el senador con el exbanquero Daniel Vorcaro, antiguo dueño del Banco Master, quien se encuentra bajo prisión preventiva en el marco de la Operación Compliance Zero, la cual investiga el mayor fraude financiero reciente en Brasil y una supuesta red de corrupción y obstrucción a la justicia.

“El claro empate técnico en la simulación de segunda ronda contra su principal competidor, Flávio Bolsonaro, refuerza el empeoramiento del panorama y la tendencia negativa, aunque el líder del Palacio de Planalto se mantiene numéricamente por delante”, escribió Fabio Graner, analista del diario O Globo, quien estima que “Lula pierde fuerza y ​​las elecciones de 2026 se vuelven más abiertas".