Donald Trump sugiere cambiar el nombre al estrecho de Ormuz por “Estrecho de Trump”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido este miércoles poner su nombre al estrecho de Ormuz, incidiendo en que Washington tiene el control del estratégico paso y replicando su política respecto al lago Ontario cuando ordenó cambiar su nombre en plena disputa comercial con Canadá.

“Ahora que está bajo control de Estados Unidos, ¿deberíamos cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por el de estrecho de Trump?”, ha señalado el mandatario estadounidense en un mensaje en redes sociales en plenas tensiones en el paso.

De esta forma ha apuntado que el cambio de nombre haría que tanto el estrecho como “el propio Estados Unidos” estarían “más candentes que nunca”.

Este mensaje del jefe de la Casa Blanca llega tras los últimos bombardeos norteamericanos contra Irán, a los que la Guardia Revolucionaria ha reaccionado atacando intereses estadounidenses en la región, en medio de los temores sobre un posible nuevo conflicto a gran escala en Oriente Próximo.