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    La Guardia Revolucionaria de Irán afirma que dos buques fueron alcanzados por minas en el estrecho de Ormuz

    La Guardia Revolucionaria de Irán informó que los dos buques, que no han sido identificados, “se vieron forzados a desembarcar a sus tripulantes”.

    Por 
    Europa Press
    Un marine a bordo del transporte anfibio USS New Orleans durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. Foto: Europa Press/CENTCOM. CENTCOM

    La Guardia Revolucionaria de Irán ha afirmado este miércoles que dos buques han sido alcanzados en las últimas horas por minas cuando intentaban transitar por el estrecho de Ormuz, al tiempo que ha reiterado sus advertencias contra el tráfico en la zona en medio de las tensiones con Estados Unidos, incluidos nuevos intercambios de ataques en las últimas horas.

    Así, ha afirmado que los dos buques, que no han sido identificados, “se vieron forzados a desembarcar a sus tripulantes” y “fueron puestos en manos de agentes de Estados Unidos para atravesar una ruta ilegal” en este estratégico paso. “Tuvieron que parar tras chocar con una mina y están en llamas”, ha señalado, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

    “La Armada de la Guardia Revolucionaria ya había advertido sobre los peligros de atravesar el paso minado y, además, se han previsto sanciones dobles para las compañías navieras que, en lugar de seguir la vía legal, caigan en el engaño de Estados Unidos y dejen sus buques a disposición del enemigo, medidas que se implementarán próximamente”, ha zanjado.

    El comunicado ha sido publicado poco después de que una empresa saudí confirmara la muerte de dos tripulantes de uno de sus buques tras un “incidente de seguridad” registrado a última hora del lunes cuando intentaba transitar a través del estrecho de Ormuz.

    Irán se ha pronunciado en repetidas ocasiones contra la viabilidad del tránsito marítimo a través del corredor sur. De hecho, al anunciar la semana pasada un principio de entendimiento con Omán para la gestión del tráfico por el estratégico paso, Teherán aseguró que el pacto incluye el cierre de esta ruta, que Estados Unidos alega controlar en coordinación con socios regionales.

    Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el 25 de agosto que el estrecho de Ormuz está libre de minas, al tiempo que advirtió a Teherán de que “destruirá cualquier buque que trate de volver a colocarlas en el estratégico paso, en medio de las tensiones y la falta de avances diplomáticos para un acuerdo que ponga fin al conflicto en Oriente Próximo.

    Más sobre:IránOrmuzEstados UnidosMinas

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