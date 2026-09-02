Zelenski pide a las aerolíneas evitar el espacio aéreo de Rusia por el aumento de ataques con drones

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha advertido a las aerolíneas civiles que el espacio aéreo de Rusia estará “cerrado de forma efectiva” ante el aumento de los ataques ucranianos con drones, antes de hacer hincapié en que el mismo es “absolutamente inseguro” a causa de estas operaciones, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el mandatario ruso, Vladimir Putin.

“Hoy queremos advertir a todas las aerolíneas que utilizan el espacio aéreo ruso, a todas las aseguradoras y a todos los que aún utilizan los principales aeropuertos de Rusia: el espacio aéreo ruso se está volviendo completamente inseguro”, ha dicho el mandatario ucraniano en un mensaje televisado, en el que ha argüido que “Ucrania no amenaza a la aviación civil como tal”.

“Simplemente habrá drones en el cielo ruso a una escala que debe tenerse en cuenta. Aunque las autoridades rusas no están informando adecuadamente a la población al respecto, el espacio aéreo ruso se cerrará de facto: la guerra iniciada por Rusia está cerrando su cielo”, ha manifestado, antes de incidir en que Kiev “no quiere que se pierdan vidas inocentes”.

Así, ha insistido en una “advertencia a los socios” sobre que “los días de seguridad en el cielo ruso han terminado”. “Es importante que esto llegue a oídos de los embajadores de los países representados aquí en Ucrania, así como de los embajadores que trabajan en Moscú”, ha explicado, al tiempo que ha incidido en que “es importante que las aerolíneas que actualmente vuelan a aeropuertos principalmente en Moscú, San Petersburgo y otros destinos clave en Rusia, también estén al tanto”

“Un espacio aéreo infestado de drones no es lugar para la aviación civil”, ha reiterado Zelenski, quien ha apuntado que “esta escalada no puede estar y no estará confinada al territorio ucraniano”. “Es absolutamente natural y justo que las consecuencias también se extiendan a Rusia, incluido su espacio aéreo, que ya es y cada vez será más espacio para nuestros drones y misiles, que responden de forma activa y justa a la guerra rusa”, ha añadido.

“Estamos ejerciendo nuestro derecho a la legítima defensa atacando objetivos militares rusos y la parte de la economía que sirve al esfuerzo bélico. Esta es nuestra defensa”, ha remarcado el mandatario, que ha destacado que “Ucrania es un país de paz” y ha mostrado su “verdadero respeto” a los socios que “quieren ayudar a poner fin a la guerra”. “Apoyamos esos esfuerzos”, ha asegurado, antes de incidir en que Kiev “siempre apoya todo paso hacia la paz y todo paso que evite que Rusia haga que esta guerra sea interminable”.

De esta forma, ha sostenido que “la guerra tiene que terminar” y ha añadido que “en beneficio de la diplomacia y las negociaciones, cuando los socios se dirijan sobre este tema, se garantizará que los cielos rusos están limpios de drones para periodos específicos de tiempo y en rutas específicas”.

“La seguridad volverá a los cielos rusos. Será restaurada cuando haya un movimiento real hacia la paz. Por ahora, los cielos de Rusia son para drones, no para la aviación civil”, ha alertado Zelenski, quien ha recordado que desde el inicio de la invasión Moscú “intentó bloquear puertos” y provocó el cierre del espacio aéreo de Ucrania a la aviación civil.

“No elegimos esta guerra, y desde luego no deseábamos esta escalada. Es enteramente deseo de Rusia, de (el presidente ruso, Vladimir) Putin, prolongar la guerra e intensificar sus ataques. Fue la agresión rusa la que convirtió los cielos de Ucrania y Europa, e incluso de la propia Rusia, en un lugar peligroso”, ha dicho. “Fue desde Rusia que llegaron los primeros misiles y los primeros drones, y estos cruzaron la frontera de nuestro país desde el espacio aéreo ruso”, ha apostillado.