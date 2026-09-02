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    Israel bombardea Líbano “en respuesta” al lanzamiento de dos drones de Hezbolá contra sus tropas en Líbano

    “Hezbolá lanzó dos drones explosivos durante la noche contra elementos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)", informó el Ejército de Israel.

    Por 
    Europa Press
    Ataques de Israel en el sur de Líbano. Imagen archivo.

    El Ejército de Israel ha lanzado este miércoles nuevos bombardeos contra el sur de Líbano en lo que describe como una respuesta al lanzamiento de dos drones por parte del partido-milicia chií Hezbolá contra sus tropas desplegadas en la zona, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas, a pesar del alto el fuego pactado entre las autoridades libanesas e israelíes.

    “Hezbolá lanzó dos drones explosivos durante la noche contra elementos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la zona de la cresta de Alí Taher. Los combatientes abrieron fuego contra uno de los drones y lo derribaron”, ha señalado en un comunicado, antes de asegurar que el suceso se saldó sin bajas entre sus tropas.

    Asimismo, ha recalcado que “en respuesta a esta acción, las FDI atacaron infraestructura de Hezbolá en el área de Nabatiye, en el sur de Líbano”. “La infraestructura atacada era usada por terroristas de la organización para planificar y dirigir planes terroristas para dañar a las fuerzas de las FDI en la zona y a ciudadanos en el Estado de Israel”.

    “Estos ataques se llevaron a cabo para neutralizar una amenaza inmediata”, ha argumentado, al tiempo que ha incidido en que “las fuerzas de las FDI continuarán operando en la zona montañosa y no permitirán que los terroristas promuevan ni ejecuten complots terroristas”. “Las FDI están actuando y seguirán actuando con firmeza contra los reiterados intentos de Hezbolá de atentar contra nuestras fuerzas”, ha zanjado.

    Líbano e Israel alcanzaron el 26 de junio un principio de acuerdo con la mediación de Estados Unidos que sentaba las bases para un alto el fuego permanente e incluía el restablecimiento de la soberanía libanesa en el sur del país, pero también el desarme de Hezbolá, cuestión que el grupo ha rechazado de pleno.

    Desde entonces, Israel ha alegado razones de seguridad y la negativa de Hezbolá al acuerdo para justificar que continúen sus operaciones militares en el sur de Líbano, en el marco de la nueva invasión desatada después de que el grupo lanzara proyectiles contra el país en respuesta a la ofensiva conjunta lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

    Más sobre:IsraelLíbanoHezboláBombardeos

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