10 regiones de Chile tendrán lluvia sobre lo normal en Fiestas Patrias, según expertos

A solo semanas de las Fiestas Patrias, los meteorólogos ya están apostando por el pronóstico durante una de las celebraciones más esperadas del año en Chile. Y es que, como estamos en compañía del fenómeno El Niño, la probabilidad de que haya lluvia durante septiembre ha aumentado.

Todos los modelos meteorológicos y hasta el último reporte de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) apuntan a lo mismo: una primavera mucho más lluviosa en el país.

Ahora, desde Meteored, la meteoróloga Reina Campos reveló que el modelo ECMWF también anticipa “abundantes lluvias” para la semana del 18 de septiembre en al menos 10 regiones .

10 regiones de Chile tendrán lluvia sobre lo normal en Fiestas Patrias, según expertos

Las 10 regiones que tendrían lluvia el 18 de septiembre

El pronóstico del ECMWF anticipa que la semana del 14 de septiembre será “lluviosa desde la cordillera de Los Andes de la Región de Antofagasta, hasta la Región de La Araucanía” .

Es decir, habría lluvia sobre lo normal en las regiones de:

Antofagasta. Atacama. Coquimbo. Valparaíso. Metropolitana. O’Higgins. Maule. Ñuble. Biobío. La Araucanía.

Campos advierte que las precipitaciones podrían ser provocadas por sistemas frontales con ríos atmosféricos, o también bajas segregadas.

Además, como está proyectada una importante cifra de agua caída, “los eventos meteorológicos vendrían acompañados por otras variables, como las rachas de viento, desarrollo de nubes tornádicas, trombas marinas y tormentas eléctricas” , escribió en la plataforma.

En cambio, en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, las lluvias estarían por debajo de los valores normales.

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, coincide en las 10 regiones que tendrían lluvia sobre lo normal, sin embargo, precisa que todavía es muy pronto para saber con certeza qué es lo que podría pasar.

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Por ahora, apuntó que usualmente la probabilidad de precipitaciones entre el 17 y 19 de septiembre es entre el 24 y 25%, “pero el escenario de este año podría elevar esa posibilidad, debido al desarrollo de El Niño”.