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    Con analistas dando explicaciones: en Argentina debaten sobre la tachadura que Lionel Messi hizo en su carta de despedida

    La especialista entregó detalles de lo que significa que el atacante transandino borrara parte del texto.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    La carta con la que Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina.

    Este lunes Lionel Messi informó que su ciclo junto a la selección de Argentina había terminado. Lo hizo a través de una carta que publicó en sus redes sociales. Allí indicó que “Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”.

    Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, añadió.

    En esta última frase, hubo un detalle que llamó la atención de sus seguidores. En la fotografía compartida se puede apreciar que hay una palabra tachada. Por lo mismo, surgieron ideas de qué palabra se trataba.

    Sin embargo, desde el otro lado de la cordillera la revista Caras fue más allá y se contactó con Karen Rocher, quien es grafoanalista y perito grafológica, para conocer más detalles sobe la misiva.

    Allí la directora de Graformar, explica qué motivos pudieron llevar a Lionel Messi para escribir en un papel y no de manera directa en Instagram.

    “Es una letra que refleja las emociones de él en el momento en el que escribe. No es lo mismo apretar las letras de un teclado que trasladar lo emocional al trazo. Él se está conectando con lo que dice, a quiénes dirige eso. Hay una conexión neuronal y afectiva más grande, por eso lo hace así”, señala Rocher.

    Además, indica que “retoca mucho, hay una tachadura. En general esto tiene que ver con ansiedad, con una lucha interna entre lo racional y lo emocional que le genera angustia, que le estruja un poco el corazón”, sostiene.

    Más adelante, se refiere a cómo la manera de escribir y la forma de las palabras hablan de que se trató de algo que realizó sin pensarlo demasiad. “Es una letra rítmica, con mucho movimiento, con algunas irregularidades, donde predomina la emoción sobre la razón. Es algo espontáneo, que él necesita volcar de lo que está sintiendo”, explica.

    Por otro lado, analiza el hecho de que mantenga cada letra dentro de las líneas que están marcadas en el papel, lo que se entiende como una muestra de querer controlar la situación y los impulsos emocionales. “Es un cambio muy grande. Pero no pierde el orden. Él va para adelante”, destaca.

    A su vez, la especialista realiza un análisis más profundo sobre la personalidad del jugador, distinguiendo algunas letras que terminan en punta. “Eso tiene que ver con la rapidez, con las reacciones rápidas y la agilidad en las ideas. Como ir hacia adelante (...) Las barras de la T y las zonas superiores en la E, por ejemplo, se van hacia arriba, van hacia la derecha y suben, también acerados. Eso tiene que ver con combatividad, con la energía puesta para superar obstáculos”, apunta. “Él va a ir hacia adelante y si tiene que pelear con lo que sea, va a pelear”, remarca.

    Pero hay más señales: “Hay triángulos, fíjate en las letras A, que son triángulos. Los ángulos tienen que ver con la resistencia también. Esta resistencia donde él dice ‘No me voy a dejar vencer. Lo que se ponga en el camino lo voy a superar’”.

    Por último, Rocher centra la mirada en las “o”, letra que transmite “la comunicación y el compromiso afectivo”.

    “En este caso están cerrados o abiertas hacia la izquierda. Eso muestra que es una persona sumamente reservada con todo lo que atañe a lo íntimo. Él se va a mostrar más vulnerable y compartir lo que siente con las personas más cercanas, con ese núcleo allegado, con los que considera que hay una unión fuerte. Si no, es sumamente reservado”, concluye.

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