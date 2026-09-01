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    “Tu legado vivirá para siempre”: las sentidas palabras de David Beckham a Messi tras su retiro de la selección argentina

    El ex seleccionado inglés, hoy copropietario del Inter de Miami, alabó la carrera de la Pulga junto a la Albiceleste.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    MARCO BELLO

    Argentina enfrenta una de las noticias más duras para su selección. Lionel Messi anunció su retiro de la Albiceleste este lunes a través de una emotiva carta publicada en sus redes sociales.

    De inmediato comenzaron una serie de reacciones en todo el mundo y este martes fue el turno de uno de los dirigente del Inter Miami, actual equipo de la Pulga.

    David Beckham utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle algunas palabras al atacante. “Es el momento de mirar atrás y darnos cuenta de lo afortunados que hemos sido por poder presenciar la grandeza de un joven que tenía un sueño”, comenzó señalando en la red social.

    “Leo, has honrado a ti mismo, a tu familia, a tus amigos y a tu país. Has sido un ejemplo y una inspiración para millones de niños, no solo en Argentina, sino en todo el mundo”, añadió.

    Leo, le diste el mayor regalo a tu país y por eso tu legado vivirá para siempre... Felicitaciones por todo lo que lograste para Argentina”, concluyó el ex seleccionado inglés.

    La despedida de Messi

    El delantero argentino publicó un mensaje en el que da cuenta de los motivos que lo llevaron a tomar la determinación.

    Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, comenzó diciendo, recordando la definición de Norteamérica 2026, en la que cayeron contra España.

    Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, continuó.

    “Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, complementó.

    “Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)”, agregó.

    Poco después, publicó un video en la que ve resumida su carrera con algunos hitos. Allí refleja su deseo de integrar la selección, las caídas dolorosas, como la Copa América de 2015 y 2016, además de la final del Mundial de 2014, además de los éxitos como la Copa América de 2021 y la conquista en la Copa de Qatar 2022.

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