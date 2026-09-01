Recordando la Copa América perdida ante Chile: el recorrido audiovisual de Lionel Messi tras su retiro de Argentina

Lionel Messi realizó este lunes el anuncio de su retiro oficial de la selección de Argentina. Lo hizo a través de una carta que publicó en sus redes sociales.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…”, introduce el argentino.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, complementa.

“Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, añade.

Una carrera resumida en imágenes

Poco después, ocupó las redes para realizar una emotiva presentación audiovisual que aborda desde su deseo por ser parte de la selección hasta la consagración en Qatar 2022 al levantar el título de la Copa del Mundo.

Allí no dejó nada al azar. De hecho, la música escogida es la canción “Brindis” interpretada por Soledad Pastoruti. Un tema emblemático pues la cantante la interpretó hace algunos años junto a Diego Maradona.

La secuencia de imágenes comienza con un extracto de una entrevista de Messi cuando niño. “¿Cuál es tu sueño?”, le preguntan. “Jugar en la selección argentina”, respondió.

A partir de ahí comienza a mostrar algunos momentos dolorosos para Messi y Argentina, como la eliminación en la Copa América 2011 que se disputó en territorio Transandino y en la Copa América Centenario a manos de Chile en 2016, momento tras el cual anunció su primer retiro de la selección, de la cual acabaría arrepintiéndose.

A continuación surge una conversación con Diego Maradona durante el Mundial de Sudáfrica 2010. El siguiente paso es la consagración del equipo en la Copa América de 2021 en el estadio Maracaná para luego continuar con celebraciones en el Mundial de 2022 y 2026.

El relato sigue con Messi lamentándose por las finales perdidas en la Copa de 2014, 2026 y las Copas América de 2015 y 2016. También recuerda sus inicios en la selección y las medallas olímpicas conquistadas. La expulsión en su debut y su estreno en Alemania 2006.

Más adelante, mientras aparecen imágenes del título de 2022 en Qatar, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissina, retumban las palabras de Messi: “Quiero terminar mi carrera y quiero haber ganado algo con la selección argentina y, si no haberlo intentado todas las veces posibles. Tropezar, volver a levantarse y a intentar otra vez. Luchar por mi sueño. Eso es la vida”.

Ya en el final, y como una muestra de reconocimiento hacia los hinchas, se muestran secuencias de Messi recibiendo el apoyo de la gente desde las gradas y la multitudinaria recepción en el Obelisco post Qatar.