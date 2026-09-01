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    La ironía de Garnero tras el triunfo de la UC: “No jugamos bien y hacen análisis; en otros equipos ganan y está todo bárbaro”

    El técnico de Universidad Católica valora el resultado en el Claro Arena, pero remarca en que aún están lejos del nivel que espera.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La autocrítica de Daniel Garnero tras el triunfo de la UC ante O’Higgins: “Le dimos la posesión al rival”. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    La UC consiguió un triunfo agónico por 3-2 ante O’Higgins en el Claro Arena. Se mantiene de lleno en la pelea por la clasificación directa a la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Daniel Garnero alcanzó los 36 puntos y, gracias a su mejor diferencia de gol (+15), quedó por delante de Universidad de Chile (+11) en la disputa por el Chile 2.

    La victoria, sin embargo, estuvo lejos de dejar completamente conforme al técnico del cuadro estudiantil. “Sobre todo en el segundo tiempo, no pudimos controlar el juego. Le dimos la posesión al rival. No eramos profundos. Una vez que recuperamos el ritmo del juego, no manejamos nosotros”, explicó.

    Aun así, el estratega reconoció la importancia del marcador. “Este es un juego en que si pierdes dos partidos, a mi me echan a la mierda. No hicimos el mejor partido, tenemos que mejorar”, enfatizó.

    También se refirió a las críticas. “Me encanta cuando quieren analizar. Cuando no jugamos bien hay una profundidad de análisis terrible... en otros equipos sacan resultados y está todo bárbaro”, ironizó.

    El entrenador además destacó el alza de Martín Gómez en la UC, tras anotar ante Coquimbo y O’Higgins. “Termina siendo determinante y me pone muy contento. Es un chico con una gran predisposición”, señaló.

    Por otro lado, Garnero destacó la actuación de Vicente Bernedo, clave con sus atajadas: “Las individualidades son fundamentales. Vicente tuvo un gran partido. Entonces tenemos que nivelar para arriba eso”.

    La UC venció a O'Higgins por 3-2. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Luego analizó los momentos del encuentro y destacó la reacción de sus dirigidos, pero dejo matices en la visión positiva. “El equipo no se entrega. En el arranque del juego estábamos bien, un poco imprecisos, luego en la primera jugada del rival nos convierte y el equipo reacciona. Este es un equipo que ante la adversidad reacciona y eso es positivo, es muy bueno. Nos pasó en gran parte del torneo, pero no es nuestro objetivo, no es la idea. Nosotros queremos proponer, queremos manejar el resultado. Siempre es mucho mejor de esa manera, pero nos cuesta”, comentó.

    Al borde de la cancha, en diálogo con TNT Sports, realizó un análisis similar. “Fue un partido difícil, sabíamos con el rival que nos ibamos a enfrentar. Tenemos que mejorar, podemos ser mejores, dejamos que el rival controle el balón y eso no es bueno en nuestra cancha”, señaló.

    Sobre la lucha por el Chile 2, abordó la disputa palmo a palmo con la U. “Dependemos de nosotros, venimos de no estar tan bien. Estamos en busqueda de un orden y equilibrio que nos pongan en un lugar que este club merece”, comentó.

    “Estamos conformes, pero tenemos que mejorar, podemos ser mejores ofensivamente y defensivamemte. Obviamente que los resultados cuando son positivos se puede lograr más fácil”, sentenció el entrenador.

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