La producción de cobre entre enero y julio de este año llega a su nivel más bajo desde 2003

La producción de cobre no está en su mejor momento, en tanto el precio del metal está mejor que nunca.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer este lunes una caída interanual de 5,1% en el Índice de Producción industrial (IPI), siendo la segunda caída mensual más fuerte del año, después de mayo cuando decreció 7,5%. De los segmentos que componen el índice, el minero fue el que más disminuyó. El Índice de Producción Minera (IPMin), registro que mide mensualmente la evolución de producción de la industria minera, cayó 7,2% interanual.

La producción de cobre nacional alcanzó las 2,9 millones de toneladas del mineral entre enero y julio de este año , desde 3,1 millones de toneladas el mismo plazo del año pasado, de acuerdo con información del INE. Fueron exactas 223 mil toneladas menos que el 2025, cercano al nivel de producción completo que tuvo Anglo American Sur durante el año pasado.

El académico del Magíster en Finanzas de la Universidad Autónoma, Esteban Viani, examina que “el agotamiento de las leyes de mineral y la creciente complejidad operativa de faenas maduras golpean por igual a estatales y privadas. Y el diagnóstico habitual, la falta de inversión, exige un matiz: la cartera minera 2025-2034 alcanza US$104.549 millones, la mayor en más de una década, pero solo el 41% está en ingeniería o construcción”.

“El capital está comprometido; lo que falta es velocidad para convertirlo en producción. Todo esto ocurre con el cobre sobre los US$6,7 la libra, en máximos históricos. Un país que pierde participación mundial mientras el precio de su principal producto bate récords no enfrenta un problema de mercado, sino de plazos: certeza jurídica, tramitación de permisos e infraestructura crítica”, apunta el experto.

Ubicando la información en perspectiva histórica, y ocupando los registros del INE y de Cochilco, la producción de cobre de los primeros siete meses del año son los más bajos en más de dos décadas. Fue hace 23 años, el 2003, cuando Chile vio niveles tan bajos de producción como los de este año, periodo en que se totalizaron 2,8 millones de toneladas a julio. Este año se produjeron 75 mil toneladas más que el 2003.

Viani analiza que la contracción no describe una minería en crisis, sino un solo sector en problemas. “El cobre restó 10,1 puntos porcentuales a un índice que cayó 7,2: explica más del 100% del retroceso, porque el resto de la minería empujó casi tres puntos hacia arriba. Los minerales no metálicos crecieron 15,9% y la extracción de hierro y otros metales distintos del cobre, 30,0%. Con el metal rojo pesando cerca del 89% de la canasta, una baja de 12,1% en doce meses en su extracción y procesamiento -403 mil toneladas de fino en el mes- basta para arrastrar todo el indicador”.

Aceleración de permisos

El sector minero ha visto por décadas una producción nacional estancada, soñando con el desafío de alcanzar las 6 millones de toneladas de cobre, en un momento en que el precio del metal está en su mejor momento, creciendo 40% respecto del año pasado y alcanzando un promedio anual de US$ 6,03 la libra hasta la fecha, según la Bolsa de Metales de Londres (LME, por sus siglas en inglés).

La data de producción que presenta mes a mes Cochilco, donde se observa el comportamiento de las principales faenas mineras del país, está disponible hasta junio. Al menos hasta esa fecha, Spence de BHP registra la mayor caída interanual de producción, con una baja de 30% hasta las 99 mil toneladas de cobre. Le sigue El Teniente de Codelco, con una caída de 27% hasta 126 mil toneladas. La gigante Escondida reporta una contracción de 7%.

El director de Núcleo Minero, Álvaro Merino, analiza el escenario, y sostiene que “si Chile no aumenta la producción de cobre para satisfacer la creciente demanda por minerales estratégicos, no aprovecharemos el alto consumo esperado a nivel global, como también, los mayores precios respecto al pasado”.

Tras ello, el experto anticipa que “Chile continuará perdiendo participación en la producción mundial de cobre, debemos recordar que el año 2004 el país generaba el 37% de la totalidad del cobre de mina a nivel mundial y hoy produce del orden de 23%”.

El exgerente de estudios de Sonami plantea que para aumentar la producción se debe “acelerar el otorgamiento de permisos y dar mayor grado de certeza a este proceso. Sin duda que las nuevas normativas que se han aprobado últimamente van en la dirección correcta, no obstante, se debe avanzar con mayor fuerza, particularmente en lo relativo a destrabar la maraña burocrática de la regulación ambiental, sin que esto signifique disminuir los estándares de la protección ambiental”.

En tanto, el CEO de GEM, Juan Ignacio Guzmán, analizó que el escenario “muestra un agotamiento de las faenas y eventualmente un impacto acumulado de todas las políticas públicas que se han tomado en los últimos 20 años en el país”.

“Las medidas que puede tomar este gobierno que tengan impacto en el corto plazo son pocas, y lo que se está haciendo de levantar Codelco por un lado y de impulsar la inversión por otro, son las medidas correctas en el mediano y largo plazo. Pero en el corto plazo dependemos más de que se materialicen o no los riesgos a los que las minas están sujetos, que finalmente es lo que está pasando hoy día la cuenta”, señaló Guzmán.

Cochilco prevé una producción de 5,27 millones de toneladas para este año, lo que será una caída de 2,6% frente al año pasado. Es decir, para cumplirse esta estimación, quedarían por producir en los siguientes cinco meses 2,3 millones de toneladas.