SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    La producción de cobre entre enero y julio de este año llega a su nivel más bajo desde 2003

    En los primeros siete meses del año se produjeron 2,9 millones de toneladas de cobre. Así, el ejercicio no es promisorio para este año, donde Cochilco prevé una baja de 2,6%, hasta 5,27 millones de toneladas.

    Por 
    Matías Vera
     
    David Nogales
    Detalle de cátodos ©Claudio Pérez

    La producción de cobre no está en su mejor momento, en tanto el precio del metal está mejor que nunca.

    El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer este lunes una caída interanual de 5,1% en el Índice de Producción industrial (IPI), siendo la segunda caída mensual más fuerte del año, después de mayo cuando decreció 7,5%. De los segmentos que componen el índice, el minero fue el que más disminuyó. El Índice de Producción Minera (IPMin), registro que mide mensualmente la evolución de producción de la industria minera, cayó 7,2% interanual.

    La producción de cobre nacional alcanzó las 2,9 millones de toneladas del mineral entre enero y julio de este año, desde 3,1 millones de toneladas el mismo plazo del año pasado, de acuerdo con información del INE. Fueron exactas 223 mil toneladas menos que el 2025, cercano al nivel de producción completo que tuvo Anglo American Sur durante el año pasado.

    El académico del Magíster en Finanzas de la Universidad Autónoma, Esteban Viani, examina que “el agotamiento de las leyes de mineral y la creciente complejidad operativa de faenas maduras golpean por igual a estatales y privadas. Y el diagnóstico habitual, la falta de inversión, exige un matiz: la cartera minera 2025-2034 alcanza US$104.549 millones, la mayor en más de una década, pero solo el 41% está en ingeniería o construcción”.

    “El capital está comprometido; lo que falta es velocidad para convertirlo en producción. Todo esto ocurre con el cobre sobre los US$6,7 la libra, en máximos históricos. Un país que pierde participación mundial mientras el precio de su principal producto bate récords no enfrenta un problema de mercado, sino de plazos: certeza jurídica, tramitación de permisos e infraestructura crítica”, apunta el experto.

    Ubicando la información en perspectiva histórica, y ocupando los registros del INE y de Cochilco, la producción de cobre de los primeros siete meses del año son los más bajos en más de dos décadas. Fue hace 23 años, el 2003, cuando Chile vio niveles tan bajos de producción como los de este año, periodo en que se totalizaron 2,8 millones de toneladas a julio. Este año se produjeron 75 mil toneladas más que el 2003.

    Viani analiza que la contracción no describe una minería en crisis, sino un solo sector en problemas. “El cobre restó 10,1 puntos porcentuales a un índice que cayó 7,2: explica más del 100% del retroceso, porque el resto de la minería empujó casi tres puntos hacia arriba. Los minerales no metálicos crecieron 15,9% y la extracción de hierro y otros metales distintos del cobre, 30,0%. Con el metal rojo pesando cerca del 89% de la canasta, una baja de 12,1% en doce meses en su extracción y procesamiento -403 mil toneladas de fino en el mes- basta para arrastrar todo el indicador”.

    Aceleración de permisos

    El sector minero ha visto por décadas una producción nacional estancada, soñando con el desafío de alcanzar las 6 millones de toneladas de cobre, en un momento en que el precio del metal está en su mejor momento, creciendo 40% respecto del año pasado y alcanzando un promedio anual de US$ 6,03 la libra hasta la fecha, según la Bolsa de Metales de Londres (LME, por sus siglas en inglés).

    La data de producción que presenta mes a mes Cochilco, donde se observa el comportamiento de las principales faenas mineras del país, está disponible hasta junio. Al menos hasta esa fecha, Spence de BHP registra la mayor caída interanual de producción, con una baja de 30% hasta las 99 mil toneladas de cobre. Le sigue El Teniente de Codelco, con una caída de 27% hasta 126 mil toneladas. La gigante Escondida reporta una contracción de 7%.

    El director de Núcleo Minero, Álvaro Merino, analiza el escenario, y sostiene que “si Chile no aumenta la producción de cobre para satisfacer la creciente demanda por minerales estratégicos, no aprovecharemos el alto consumo esperado a nivel global, como también, los mayores precios respecto al pasado”.

    Tras ello, el experto anticipa que “Chile continuará perdiendo participación en la producción mundial de cobre, debemos recordar que el año 2004 el país generaba el 37% de la totalidad del cobre de mina a nivel mundial y hoy produce del orden de 23%”.

    El exgerente de estudios de Sonami plantea que para aumentar la producción se debe “acelerar el otorgamiento de permisos y dar mayor grado de certeza a este proceso. Sin duda que las nuevas normativas que se han aprobado últimamente van en la dirección correcta, no obstante, se debe avanzar con mayor fuerza, particularmente en lo relativo a destrabar la maraña burocrática de la regulación ambiental, sin que esto signifique disminuir los estándares de la protección ambiental”.

    En tanto, el CEO de GEM, Juan Ignacio Guzmán, analizó que el escenario “muestra un agotamiento de las faenas y eventualmente un impacto acumulado de todas las políticas públicas que se han tomado en los últimos 20 años en el país”.

    “Las medidas que puede tomar este gobierno que tengan impacto en el corto plazo son pocas, y lo que se está haciendo de levantar Codelco por un lado y de impulsar la inversión por otro, son las medidas correctas en el mediano y largo plazo. Pero en el corto plazo dependemos más de que se materialicen o no los riesgos a los que las minas están sujetos, que finalmente es lo que está pasando hoy día la cuenta”, señaló Guzmán.

    Cochilco prevé una producción de 5,27 millones de toneladas para este año, lo que será una caída de 2,6% frente al año pasado. Es decir, para cumplirse esta estimación, quedarían por producir en los siguientes cinco meses 2,3 millones de toneladas.

    Más sobre:Producción de cobreINECochilco

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Socialismo Democrático reactiva coordinación para no perder su identidad dentro de la oposición a Kast

    Gobierno revela que derogación de decreto argentino sobre Magallanes está “listo para la firma” ad portas de reunión con Kast

    Arrau valora condena a 18 acusados por ataque al Molino Grollmus y afirma que atentados incendiarios han caído 22% este año

    Fiscalía abre nueva arista en caso Franco Vargas y formalizará a ocho militares por apremios ilegítimos a otros tres conscriptos

    Corte Suprema inicia históricas jornadas de alegatos de jueces que arriesgan ser removidos por mal uso de licencias médicas

    Pleno de la Suprema confirma máximas sanciones y destituye a funcionarios de la CAPJ por faltas a la probidad

    Lo más leído

    1.
    Quiebra de Hacienda Chada: los obstáculos que su dueño deberá despejar para la venta de más de 1.500 hectáreas

    Quiebra de Hacienda Chada: los obstáculos que su dueño deberá despejar para la venta de más de 1.500 hectáreas

    2.
    Tras caída del Imacec de julio, Marcel dice que Quiroz se adelantó al decir que junio fue un mes de inflexión

    Tras caída del Imacec de julio, Marcel dice que Quiroz se adelantó al decir que junio fue un mes de inflexión

    3.
    Desde la cárcel y por Zoom: Fundador de Sartor participará en junta de acreedores por liquidación de su matriz

    Desde la cárcel y por Zoom: Fundador de Sartor participará en junta de acreedores por liquidación de su matriz

    4.
    Minera australiana Cobre adquiere la participación mayoritaria en Sierra Atacama

    Minera australiana Cobre adquiere la participación mayoritaria en Sierra Atacama

    5.
    Protección de datos personales: gobierno ingresa proyecto que posterga en un año entrada en vigencia de la ley

    Protección de datos personales: gobierno ingresa proyecto que posterga en un año entrada en vigencia de la ley

    6.
    Quiroz responde a Marcel por “punto de inflexión” económico, y adelanta ajuste en la proyección para el año

    Quiroz responde a Marcel por “punto de inflexión” económico, y adelanta ajuste en la proyección para el año

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: ¿De cuánto es el pago?

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: ¿De cuánto es el pago?

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Comienza pago anual del Subsidio al Empleo Joven: revisa el monto con el RUT

    Comienza pago anual del Subsidio al Empleo Joven: revisa el monto con el RUT

    Socialismo Democrático reactiva coordinación para no perder su identidad dentro de la oposición a Kast
    Chile

    Socialismo Democrático reactiva coordinación para no perder su identidad dentro de la oposición a Kast

    Gobierno revela que derogación de decreto argentino sobre Magallanes está “listo para la firma” ad portas de reunión con Kast

    Arrau valora condena a 18 acusados por ataque al Molino Grollmus y afirma que atentados incendiarios han caído 22% este año

    Contribuyentes han presentado casi 1.600 reclamos entre 2022 y 2025 por reavalúos fiscales
    Negocios

    Contribuyentes han presentado casi 1.600 reclamos entre 2022 y 2025 por reavalúos fiscales

    Tras Imacec de -1,5% en julio el tercer trimestre podría volver a ser negativo y expectativas para 2026 se ajustan bajo 1%

    Hacienda anticipa que recortará proyección de PIB 2026, tras fuerte caída del Imacec de julio

    Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana y la zona central: esto es lo que dice el pronóstico
    Tendencias

    Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana y la zona central: esto es lo que dice el pronóstico

    Septiembre comienza con sistemas frontales: estas son las regiones que tendrán lluvia

    Solo 10 minutos de este ejercicio pueden beneficiar a tu cerebro y hacerte sentir con más ánimo, según un estudio

    Colo Colo pierde a su goleador: Tribunal de Disciplina acoge denuncia de la U y sanciona a Javier Correa
    El Deportivo

    Colo Colo pierde a su goleador: Tribunal de Disciplina acoge denuncia de la U y sanciona a Javier Correa

    La sentida despedida del Midtjylland a Darío Osorio: “Te deseamos lo mejor en la liga más grande del mundo”

    “De Chile al sur de Londres; ahora es cuando empieza”: Darío Osorio se presenta en las redes sociales de Crystal Palace

    5 juegos recomendados para gamers
    Tecnología

    5 juegos recomendados para gamers

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Sarmiento, Sotomayor y León y Cociña: la robusta grilla chilena del Festival de Cine de Valdivia 2026
    Cultura y entretención

    Sarmiento, Sotomayor y León y Cociña: la robusta grilla chilena del Festival de Cine de Valdivia 2026

    Guillermo Martínez, escritor: “Años atrás había otra clase de juventud dispuesta a dar la vida por cambiar la sociedad”

    María Becerra regresa a Chile con show en Movistar Arena

    Beijing busca proteger sus “intereses legítimos” en Venezuela mientras empresa de EE.UU. se haría cargo de yacimientos petroleros operados por China y Rusia
    Mundo

    Beijing busca proteger sus “intereses legítimos” en Venezuela mientras empresa de EE.UU. se haría cargo de yacimientos petroleros operados por China y Rusia

    Perú: Gobierno de Keiko Fujimori rompe relaciones diplomáticas con Irán

    ¿Qué hay detrás de la salida de Dan Driscoll?: la renuncia que revela la pugna por el rumbo del Ejército de EE.UU.

    Cumbre Guachaca 2026: lo mejor de la gastronomía chilena
    Paula

    Cumbre Guachaca 2026: lo mejor de la gastronomía chilena

    Las placas íntimas de Aurora: imágenes de un Chile que ya no existe

    Luz Jiménez sobre seguir actuando a sus 91 años: “No es la edad, es el entusiasmo, las ganas de vivir”