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    Stephan Schubert y sesión de Comisión de RR.EE. con el canciller: “Para poder conversar con total libertad, creo que se justifica que sea secreta”

    En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el presidente de esa instancia y diputado del Partido Republicano relató que en la sesión de este martes con el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, abordarán la relación con Argentina, con Estados Unidos y la situación del denominado "cable chino". Argumentó que "producto de todos estos temas sensibles para la seguridad de los intereses nacionales", se le debe dar ese carácter a la cita.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

    Hasta el Congreso debiera llegar este martes el canciller Francisco Pérez Mackenna para exponer ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. Así lo reveló el presidente de la instancia, el diputado Stephan Schubert, en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción.

    Entrevistado por Rodrigo Álvarez y Juan Andrés Quezada, el parlamentario del Partido Republicano relató que en la cita se tocarán “temas sensibles para la seguridad de los intereses nacionales”, como los aranceles impuestos por Estados Unidos, el denominado cable chino y la relación con Argentina tras declaraciones de autoridades castrenses de ese país cuestionando la soberanía exclusiva de Chile en el estrecho de Magallanes. Por ello, argumentó, la cita debe ser secreta.

    El Presidente José Antonio Kast descartó retirar el estado de excepción propuesto en la reforma de seguridad, pero dijo que el debate legislativo puede hacerle cambios. ¿Qué espera usted?

    Definitivamente hay cambios en los procesos legislativos. Varios proyectos ingresan, pasan por más de una comisión y se termina muchas veces con una ley muy distinta al proyecto que se ingresó, por supuesto, con la misma idea de qué es lo que queremos legislar.

    ¿Por qué cree que generó tanto polvo lo del estado de excepción?

    Creo que es polémico, primero, un conjunto de normas que son bastante ambiciosas. Implica un cambio en la forma en la que el Estado de Chile está preparado y tiene facultades para enfrentar este crimen que no es al que estábamos acostumbrados. Las leyes no están ajustadas a esta realidad y, por lo tanto, implica una modificación importante. Eso por supuesto que genera ruido (...). Es una discusión que, de por sí, iba a generar una polvareda importante. A mí no me molesta. No le tengo miedo a esa discusión, creo que es positiva.

    RN está pidiendo sacar el estado de excepción.

    No sé si es la bancada de RN. Yo veo que es una senadora (Paulina Núñez). No sé si eso representa a toda una bancada, me da la impresión que no.

    ¿El estado de excepción es renunciable o irrenunciable para usted?

    Creo que el estado de excepción es necesario e indispensable porque los estados de excepción constitucionales que ya tenemos, que es facultad del Presidente de la República decretarlos, tienen restricciones de derechos básicos por definición. Ahora, no hay ninguno que esté dirigido especialmente para la condición de crimen organizado y narcotráfico.

    En la derecha hay quienes estiman que no es conveniente que el Presidente participe en el Foro Madrid. ¿Qué opina?

    Me llamaría la atención que no asistiera. Este foro lo representa, él forma parte desde sus inicios y ha asistido varias veces, antes de ser Presidente. Por lo tanto, habría sido muy extraño si no lo hubiera hecho.

    El presidente de Argentina, Javier Milei, asistiría al foro. ¿Espera que ambos mandatarios aborden el impasse por el estrecho de Magallanes?

    Me da la impresión que es inevitable hablar de eso. Es un tema relevante y Chile ha sido claro. Genera ruido que algunas autoridades argentinas hayan señalado que el estrecho se administraba por los dos países porque eso está lejos de los acuerdos internacionales que ya tenemos y de lo que las máximas autoridades argentinas han refrendado.

    El problema es que hay un decreto, 457/2021 que el gobierno argentino no ha querido derogar...

    Entiendo que ese decreto da a entender que la administración del estrecho es conjunta. Cuando se dictó, como corresponde, la Cancillería chilena emitió una nota de protesta pidiendo que ese decreto sea dejado sin efecto y eso no ha ocurrido. Creo que a la Cancillería de esa oportunidad le faltó fuerza porque debió haber insistido en esto (...). Es una norma que es impropia y como tal corresponde que el gobierno argentino la derogue, o el mecanismo interno que ellos tengan para dejarla sin efecto, porque se podría prestar para confusión, no obstante haber dos tratados internacionales y otras notas que dan cuenta de que no hay duda de que el estrecho de Magallanes es chileno.

    ¿Es una señal que el Presidente viaje en este momento a la Región de Magallanes?

    Entiendo que ese viaje estaba programado de antes. Si no lo estaba, muy bien que vaya (...). El viaje del Presidente en este tiempo a Magallanes es muy oportuno.

    Como Comisión de RR.EE., ¿van a tomar alguna medida por la situación con Argentina?

    Mañana martes sesionamos y tenemos invitado al ministro de Relaciones Exteriores para hablar del tema Argentina, del tema de Estados Unidos y (...) vamos a tener una sesión que muy probablemente va a ser secreta producto de todos estos temas sensibles para la seguridad de los intereses nacionales. Habíamos fijado una sesión para eso, estaba agendada para el martes próximo, porque la agenda del ministro no lo permitía, pero hubo cambios en su agenda que permiten que él esté mañana en la comisión y creo que va a ser una muy importante sesión.

    ¿Amerita que sea secreta? ¿Es algo común?

    Es común y lo amerita cuando se habla de temas sensibles. Vamos a hablar del tema de Estados Unidos, que yo creo que es un tema sensible y vamos a hablar también del tema Argentina, que creo que también es un tema sensible (...). Es importante para que se pueda hablar, tanto preguntar como responder con total libertad sin comprometer los intereses nacionales que eso, como se habitúa, sea secreto y me da la impresión que así va a ser.

    En el caso de la relación con EE.UU., ¿por qué tiene que ser secreta?

    Porque es de interés nacional, porque tiene que ver también con el denominado cable chino que está de alguna forma detrás de esta situación.

    ¿Entra eso, más allá de los aranceles?

    Yo creo que sí (...). Recuerde que cuando este gobierno hereda la decisión del gobierno anterior del “cable chino” nos trajo un problema con China y luego también con Estados Unidos. Por lo tanto, para poder conversarlo con total libertad creo que se justifica que sea secreta y espero que así sea la sesión.

    Más sobre:Desde la RedacciónStephan SchubertPartido RepublicanoComisión de Relaciones Exteriores

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