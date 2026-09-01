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    Capturan al Indio Juan tras seis meses prófugo: escapó de la ex Penitenciaría vestido como gendarme

    Juan Flores Valenzuela cumplía una condena de presidio perpetuo por el femicidio de su pareja ocurrido el año 2021 en Puente Alto.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Juan Flores Valenzuela

    La tarde de este lunes fue detenido Juan Flores Valenzuela, alias “El Indio Juan”, quien permanecía prófugo desde el pasado 25 de febrero, cuando escapó de la ex Penitenciaría de Santiago.

    Flores se fugó junto a otro interno, Tomás González Quesada, apodado “Pelao”, y ambos salieron del recinto penal vestidos como gendarmes. Tras 188 días prófugo, Flores fue localizado y detenido por la Policía de Investigaciones (PDI).

    Al momento de su fuga, el sujeto cumplía una condena a presidio perpetuo por el delito de femicidio, por un crimen ocurrido en marzo de 2021 en la comuna de Puente Alto. Flores había comenzado a cumplir su pena el 29 de noviembre de 2024.

    Tras más de seis meses de búsqueda, la Fiscalía Occidente informó este lunes de su captura en la Población La Bandera, en la comuna de San Ramón.

    La detención fue concretada por personal de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI, en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía Occidente a través de los equipos del Foco Penitenciario, encabezados por el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén.

    El fiscal Pastén, quien llegó a la BIPE tras la captura, aprovechó que felicitar el trabajo de la PDI y de Gendarmería.

    “Esta es una respuesta del Estado, que ha sido sólida y muy técnicamente sustentada, por lo tanto, mis primeras apreciaciones son para felicitar el trabajo de ambas instituciones.

    “Desde el momento mismo de la evasión de estas personas desde el recinto penitenciario se conformó esta fuerza de tarea en conjunto con la Policía de Investigaciones y Gendarmería y sigilosamente, reservadamente, se estuvieron realizando intensas diligencias para reconstruir los circuitos que se habían utilizado desde la salida del centro penitenciario”

    La ubicación del sujeto se logró gracias a distintas técnicas de investigación consistentes en vigilancias, levantamiento de información y revisión de cámaras.

    En esa línea, el fiscal Pastén adelantó que el sujeto ingresará nuevamente a prisión para cumplir con la condena por femicidio que ya cumplía.

    Sobre futuras formalizaciones, el persecutor detalló que “las posteriores formalizaciones que nosotros debamos hacer van a seguir siendo materia de investigación porque tenemos que ahora reconstruir parte de la información que nosotros necesitamos para atribuir responsabilidades en lo que es la fuga propiamente tal”.

    Además, en cuanto a las prendas que usaron los condenados, el fiscal Pastén señaló que estas “aparentaban” ser de Gendarmería, pero que de momento se investiga si eran uniformes reales, y la procedencia de las mismas.

    “La similitud tiene que haber sido de tal manera que les permitió eludir los controles que se encontraban al interior del propio recinto, pero, evidentemente, nosotros tenemos que investigar primero la forma en que esas vestimentas ingresaron al establecimiento y la procedencia de las mismas”, agregó respecto a las prendas.

    Asimismo, no descartó que hayan personas desde el exterior prestando apoyo, lo que está en investigación.

    A su vez, el prefecto Hassel Barrientos, jefe de la BIPE Metropolitana, añadió que “esta persona pasa mañana a disposición del tribunal respectivo conforme a la información que se pudo establecer producto de este proceso investigativo que permite la detención, la recaptura de esta persona”.

    El prefecto detalló que el sujeto fue detenido en la vía pública gracias a la inteligencia policial y de la institución penitenciaria. Estaba desarmado y se capturó “sin mayores problemas”.

    Más sobre:PDIEx PenitenciaríaJuan Flores ValenzuelaEl Indio JuanLa BanderaSan Ramón

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