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    Nacional

    Peatón queda en riesgo vital tras accidente en Providencia: conductor fue detenido y procedimiento genera alta congestión

    El hecho se produjo luego de que uno de los automovilistas realizara un viraje erróneo hacia Guardia Vieja y colisionara con otro vehículo, tras lo cual un ciudadano extranjero de 31 años fue atropellado y trasladado en riesgo vital a Clínica Indisa.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Luis Cerda
    Foto: Cedida

    Un accidente de tránsito registrado durante la tarde de este lunes en la comuna de Providencia dejó a un peatón de 31 años en riesgo vital y provocó una alta congestión vehicular en el sector.

    De acuerdo con información entregada por la capitán Jessica González, de la 19ª Comisaría de Providencia, el hecho correspondió a una colisión entre dos vehículos que posteriormente derivó en el atropello de un hombre de nacionalidad extranjera.

    “El conductor que efectuó la maniobra de viraje de forma errónea desde la tercera pista de circulación hacia Guardia Vieja está en calidad de detenido”, señaló González.

    Respecto del segundo automovilista involucrado, la oficial indicó que “eventualmente no tendría mayor participación”, aunque Carabineros se encontraba a la espera de instrucciones del Ministerio Público para determinar su situación.

    La víctima fue trasladada de urgencia hasta Clínica Indisa, donde permanece en riesgo vital producto de las lesiones sufridas en el atropello.

    Carabineros dispuso la realización de la alcoholemia al conductor detenido, mientras personal de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) quedó a cargo de los peritajes para establecer la dinámica del accidente. Hasta ese momento, las diligencias no habían permitido determinar las condiciones de los semáforos al momento de la colisión.

    Desvíos de tránsito

    A raíz del procedimiento, la Seremi de Transportes de la Región Metropolitana informó el cierre del acceso a calle Guardia Vieja hacia el sur desde avenida Providencia y la restricción de las pistas destinadas a vehículos particulares de avenida Providencia hacia el poniente, con el flujo redireccionado hacia las vías de buses.

    La autoridad reportó una alta congestión en el sector y dispuso el desvío de avenida Providencia al poniente por avenida Ricardo Lyon hacia el norte, mientras que quienes circulaban por Ricardo Lyon al norte debían desviarse por avenida Nueva Providencia hacia el oriente.

    Carabineros informó posteriormente que la SIAT se encontraba finalizando sus labores en el sitio del suceso y que el tránsito sería liberado completamente una vez concluidos los peritajes.

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