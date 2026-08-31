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    Comité de Ministros ratifica permiso de dos proyectos de inversión por casi US$ 6 mil millones

    Se trata de los proyectos Aguas Marítimas de Cramsa y la extensión del Metrotren en la Región de Valparaíso, cuyos permisos ambientales se mantuvieron favorables.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera

    El Comité de Ministro sesionó la tarde de este lunes, en la cual rechazó dos recursos presentados en contra de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de dos proyectos de inversión: Aguas Marítimas de Cramsa por US$ 5 mil millones y la extensión del metro Valparaíso-Quillota-La Calera de EFE Trenes de Chile con una inversión de US$ 811 millones.

    Las dos iniciativas suman US$ 5.811 millones, y tras la decisión de la instancia ambiental, mantuvieron su RCA favorable.

    Otro proyecto que estaba en tabla era Convento Viejo II, del Ministerio de Obras Públicas (MOP) por US$ 50 millones.

    El Comité de Ministros acogió los recursos presentados tanto por el titular de la iniciativa como por la sociedad concesionaria, optando por dejar sin efecto una revisión de RCA de la Coeva de O’Higgins. Así, el permiso se mantiene sin modificaciones.

    La desaladora de Cramsa recibió dos reclamaciones, que apuntaron a que el proyecto aprobado no ponderó debidamente los impactos sobre el componente humano y los sistemas de vida de los grupos de personas pertenecientes a los pueblos indígenas involucrados. Tampoco habría considerado los riesgos sísmicos por el uso de túneles y tronaduras, ni el efecto de la salinidad a propósito de la descarga continua de salmuera, la que podría acumularse, acusan, en el sedimento marino.

    La empresa Ferronor interpuso un recurso de reclamación contra la RCA de EFE Trenes de Chile durante la quincena de julio, en la cual señaló que el proyecto no consideró las observaciones que realizaron sobre afectaciones ambientales, operacionales y patrimoniales.

    “El proyecto impacta directa y significativamente a Ferronor, que es propietaria de terrenos, infraestructura ferroviaria y bienes vinculados a la operación de su vía troncal que corre entre La Calera e Iquique, además de desarrollar actividades ferroviarias, patrimoniales y comerciales en el recinto. La estación La Calera constituye el punto en el que confluyen las vías de EFE y Ferronor, por ello se le denomina “estación de concurrencia”. Este recinto, tanto operacional como históricamente, ha permitido la conexión ferroviaria entre el norte y el sur del país”, acusó.

    El proyecto de Cramsa es una planta desalinizadora que suministrará de agua a las comunas de Antofagasta, Sierra Gorda y Calama en la Región de Antofagasta. Para ello, captará agua de mar en el sector de Caleta Bolfin, a 15 km del límite urbano de Antofagasta, contemplando la construcción de una planta desalinizadora de 700 mil m3 por día, un sistema de conducción de unos 480 km, 17 estaciones de bombeo y 350 km en líneas de transmisión eléctrica, entre otras estructuras.

    Con su proyecto, Aguas Marítimas pretende “aportar a disminuir la escasez hídrica de la región, generando la posibilidad de que las industrias y mineras cercanas al trazado de los ductos puedan solicitar provisión de agua industrial desalinizada”.

    En la sesión de este lunes participaron los ministros de Economía, Fomento y Turismo y de Minería, Daniel Mas; de Energía, Ximena Rincón; de Agricultura, Jaime Campos y de Medio Ambiente, Francisca Toledo.

    Más sobre:Comité de MinistrosCramsaEfe TrenesMOP

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