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    Expertos que integran el comité del PIB tendencial anticipan alza para 2027 por efecto de la megarreforma

    Los economistas que participaron en el Comité de Expertos del PIB tendencial anticipan que el escenario para el próximo año será levemente mejor con un PIB tendencial que esté entre 2,7% y 2,8%. Además, para el cobre de largo plazo se espera que esté sobre US$6 la libra.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Los economistas que integraron el Comité de Expertos del PIB tendencial entregaron sus proyecciones el 24 de agosto.

    La elaboración del proyecto de ley del Presupuesto 2027 ya está en su última etapa de elaboración. De hecho, el viernes en el Consejo de Gabinete se abordó el tema enfocándose en las prioridades y, por ende, los ejes que debe asumir cada ministerio.

    De acuerdo a lo que ha adelantado el gobierno, este presupuesto estará incidido por el acotado espacio de gasto fiscal que tendrá. Según señaló el propio ministro de Hacienda, el gasto público se expandirá entre 0% y 1% y será el inicio para el avance a la meta de reducir el déficit fiscal estructural.

    De acuerdo al decreto fiscal, la ruta parte de un déficit de 2,6% del PIB en 2026, 1,8% en 2027, 1,7% en 2028, 1,6% en 2029 y 1,5% en 2030.

    Una de las variables claves a considerar, ya que fija el espacio que tiene el fisco para expandir el gasto público es el PIB tendencial y el precio del cobre de largo plazo. Ambas cifras las fijan un comité de expertos que tienen 25 integrantes en cada grupo. La estimación la entregaron a Hacienda el 24 de agosto y el 4 de septiembre próximo se dan conocer las proyecciones de manera oficial. El proyecto de ley debe ingresar a más tardar el 30 de septiembre.

    El año pasado, el PIB tendencial 2026 se fijó en 2,6% y para el período de 2026 a 2030 promedió 2,1%. En tanto, el precio del cobre estimado por el Comité de Expertos para el próximo año quedó fijado en US$4,38 la libra.

    Imacec SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El anticipo de los expertos

    Los economistas que participaron en el Comité de Expertos del PIB tendencial anticipan que el escenario para el próximo año será levemente mejor con un PIB tendencial que esté entre 2,7% y 2,8%. Esta previsión estará favorecida por el crecimiento de la productividad y el impulso que le dará la megarreforma a la inversión. Sin embargo, para el período 2027-2030 se ubicaría en torno a 2,5%.

    Uno de los integrantes del comité señala que “considerando las reformas en curso, especialmente la reducción de permisos y rebaja del impuesto corporativo, junto con la adopción de nuevas tecnologías, uno podría esperar una mejora del crecimiento potencial hacia niveles más cercanos a 2,5%–2,8%”. No obstante, añade que “para llegar a un PIB tendencial sobre 3% todavía falta avanzar más en productividad, innovación, participación laboral y capital humano”.

    Otro de los que participó entrega su visión al respecto. “El PIB no minero tendencial será mayor a la estimación anterior, en un rango entre 2,6% y 3% y para el mediano plazo, también algo sobre 2,5%”

    En su argumentación menciona que “el principal factor es que se debería tomar incorporar el impacto que tendrá la ley de reconstrucción (megarreforma) con mayor inversión y mayor productividad”.

    Otro de los que participó ve como probable que el crecimiento de largo plazo se situé en torno a 2,7%, mientras que otro de los integrantes lo ve entre 2,7% y 2,8% favorecido por la mayor inversión que generará la megarreforma y el crecimiento de la productividad.

    Y el cobre

    El escenario para el cobre es más positivo. El último día de agosto cerró en US$ 6,59 la libra en los mercados internacionales. El metal rojo registra un promedio acumulado cercano a US$ 6,05 la libra. En el erario fiscal de este año fue de US$4,38 la libra y dado este nuevo escenario ahora se espera que lo suba a un nivel sobre US$6 la libra.

    Álvaro Merino, director ejecutivo de Núcleo Minero plantea que “el precio del cobre en lo que va corrido del año alcanza prácticamente a US$6,03 por libra, cifra que se compara con los US$4,31 en igual periodo del año anterior, es decir, su cotización se ha elevado 40%, lo que naturalmente es un incremento muy relevante y supera las expectativas que se tenían el año pasado sobre esta materia”.

    Asimismo, dice que “se debe tener presente que el sostenido incremento del precio del cobre en el 2026 ha alcanzado valores históricamente altos, esta alza responde fundamentalmente a expectativas de una sólida demanda futura, debido al desarrollo de la electromovilidad, como también al crecimiento de las energías limpias, al auge de las tecnologías asociadas a la inteligencia artificial como son precisamente el avance de los centros de datos y al proceso de urbanización de los países en desarrollo”.

    El experto añade que “los fundamentos muestran una creciente demanda, mientras que la oferta restringida al no poder hacer frente a las expectativas de mayor consumo, está presionando al alza la cotización del metal. Hechas estas consideraciones estimo que el precio promedio del cobre en 2026 se situará en un rango entre US$6,15 por libra y US$6,25 por libra”.

    Otro de los integrantes de este comité puntualiza que lo “más probable es que se ubique sobre US$6 la libra lo que llevará a que existan mayores presiones de gasto para el gobierno”.

    Más sobre:Presupuesto 2027PresupuestoErario fiscalPIB tendencialCobre de largo plazo

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