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    Investigan restos humanos hallados en 20 bolsas que podrían pertenecer a estudiantes de Ayotzinapa

    Las muestras, que habrían sido sometidas a altas temperaturas, habían sido ignoradas durante las indagatorias previas. Expertos forenses trabajan ahora para determinar su origen y eventual vínculo con los 43 jóvenes desaparecidos en 2014.

    Por 
    Europa Press
     
    Luis Cerda
    Archivo. RAQUEL CUNHA

    Las autoridades mexicanas comenzaron a analizar restos humanos hallados en una veintena de bolsas que podrían estar relacionados con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014, y que hasta ahora no habían sido considerados en la investigación del caso.

    Los restos, que habrían sido sometidos a altas temperaturas, fueron encontrados en el basurero de Cocula y en el río San Joaquín, para posteriormente ser trasladados hasta la funeraria El Ángel, ubicada en Iguala, estado de Guerrero.

    Según fuentes de la Fiscalía General de la República citadas por el diario La Jornada, la funeraria contaba con tres hornos crematorios, uno de ellos clandestino y sin registro oficial.

    Pese a ello, los restos no fueron incorporados a las investigaciones anteriores y ahora están siendo examinados por un grupo de expertos forenses. De acuerdo con las mismas fuentes, los nuevos antecedentes podrían provocar un vuelco en las indagatorias sobre el destino de los estudiantes.

    Los restos habrían sido obviados incluso cuando estuvieron a la vista de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que participó en las indagatorias y cuestionó la primera versión oficial sobre lo ocurrido.

    La desaparición de los 43 estudiantes

    Los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron el 26 de septiembre de 2014, luego de ser perseguidos a tiros y detenidos por policías, quienes posteriormente los entregaron al grupo criminal Guerrero Unidos por causas que no han sido esclarecidas.

    Durante años, el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto defendió la denominada “verdad histórica”, según la cual los jóvenes fueron asesinados por integrantes de esa organización criminal tras ser confundidos con miembros de un grupo rival.

    Esa versión buscó cerrar uno de los casos más emblemáticos de México, marcado por los antecedentes sobre la connivencia entre el crimen organizado y estructuras del Estado y por los cuestionamientos posteriores a la investigación inicial.

    Más sobre:MéxicoAyotzinapa

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