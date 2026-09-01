Jugaba en una plaza: niña de 5 años queda herida de gravedad tras balacera en Cerro Navia

Una menor de 5 años de edad resultó herida de bala esta tarde, tras registrase una balacera en plena vía pública de la comuna de Cerro Navia.

De acuerdo con información policial, cerca de las 18 horas de este lunes, dos grupos de antisociales se enfrentaron a disparos en calle Mar Caspio con Las Torres, uno de los cuales impactó a la niña en una de sus piernas en momentos en que esta se encontraba jugando en una plaza.

Según se conoció, fue trasladada por sus propios familiares al Hospital Félix Bulnes, donde sería sometida a una cirugía para remover la bala, que quedó alojada en su extremidad inferior.

Hasta el lugar se trasladó personal de Carabineros, con el fin de realizar las primeras diligencias investigativas. De manera inicial, no habría personas detenidas por el hecho.

En el lugar de los hechos, el capitán Nicholas Wladdimiro, de la 45 comisaría Cerro Navia, indicó que, en la balacera estaría involucrado un automóvil - a saber, una camioneta de color blanco-, que tras los disparos “habría huido del lugar y chocado con una barrera de contención”.

Respecto de la menor afectada, el capitán Wladdimiro informó que al momento del incidente esta “se encontraba con su madre” y que, posteriormente, desde el hospital “se pudo descartar que se encuentre en algún riesgo vital”.

PDI y Fiscalía ECOH asumen investigación

Con posterioridad, desde el Ministerio Público se determinó que la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte de la PDI quedara a cargo de la investigación, en conjunto con el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.

Tras las primeras diligencias en el sitio del suceso, el fiscal ECOH Milibor Bugueño, indicó que el hecho responde a “disparos que habrían ocurrido entre bandas rivales” , uno de los cuales “le llega a una niña de cinco años que se encontraba en el sector”.

Agregó que, además, en el sitio del suceso se entrevistaron testigos y se levantaron imágenes de cámaras de seguridad, para tratar de definir la dinámica del hecho y dar con los responsables.

Asimismo, el fiscal Bugeño confirmó que la menor se encuentra sedada, fuera de riesgo vital. “Gracias a Dios la bala no pasó por órganos vitales”, cerró.