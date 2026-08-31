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    Grupo interpalamentario chileno-palestino pide al gobierno de Kast evaluar continuidad del embajador Zaliasnik tras polémicos dichos

    Tras valorar que la Cancillería se desmarcara de las palabras del embajador de Chile en Israel sobre la Comunidad Palestina, desde la agrupación de legisladores afirmaron que la autoridad “no ofrece garantías” de representar la política exterior chilena.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik. Foto: Juan Farias / La Tercera Foto: Juan Farias / La Tercera

    El Grupo Interparlamentario Chileno-Palestino de la Cámara de Diputados llamó esta tarde al gobierno de José Antonio Kast a “evaluar seriamente” la continuidad del embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, luego de que la autoridad diplomática participara en una entrevista con un canal de YouTube donde, además de aparecer junto a un mapa de Israel que sumaba los territorios palestinos, cuestionara las cifras de la comunidad palestina en Chile.

    Esta jornada, tales dichos fueron rechazados incluso por el canciller Francisco Pérez Mackenna, quien afirmó que las las declaraciones de Zaliasnik “no representan la posición de la Cancillería”, tras lo cual indicó que desde el gobierno se le solicitó “una aclaración, lo que ya ha hecho”.

    Y aunque el grupo de legisladores valoró las palabras del ministro de RR.EE., relevaron la necesidad de analizar una posible salida del diplomático, ya que este “no ofrece garantías de representar con fidelidad los intereses de Chile ni la política exterior definida por sus autoridades”.

    Mediante un comunicado, el grupo interpalamentario pro palestina indicaron que “lo ocurrido no puede quedar reducido a un llamado al orden”, ya que “resulta especialmente grave que el embajador participara en una entrevista frente a un mapa que representaba la totalidad del Territorio Palestino Ocupado -Cisjordania, incluida Jerusalén Este, y la Franja de Gaza- como parte de Israel, además del Golán sirio ocupado, sin formular objeción alguna”.

    Al respecto, destacaron que “esa representación contradice el reconocimiento de Chile al Estado de Palestina, las resoluciones de las Naciones Unidas y la posición histórica de nuestro país respecto de los territorios ocupados. A ello se suman sus descalificaciones contra la comunidad palestina de Chile y sus declaraciones sobre eventuales cambios en las votaciones internacionales del país”.

    En este marco, el diputado UDI Omar Sabat, quien preside el grupo, afirmó que “la labor de representar a Chile es un honor y una gran responsabilidad”, y que “los dichos del Embajador distan mucho de aquello”.

    Cuando agrede a la Comunidad Palestina, tambien agrede a Chile y compromete la honra de nuestro país y como lo ha dicho fuerte y claro nuestro canciller y el ministro del Interior (Claudio Alvarado), los dichos del embajador no nos representa. Es hora que el señor Zaliasnik dé un paso al costado. Para un diplomatico Chile debe estar ante toda posición ideologica personal”, sostuvo Sabat.

    En este sentido, desde la agrupación parlamentaria relevaron que “la representación diplomática del país exige un compromiso inequívoco con el derecho internacional, los derechos humanos y los intereses permanentes de Chile”.

    Más sobre:Gabriel ZaliasnikembajadorIsraelgrupo interpalamentario chileno-palestinocomunidad palestina

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