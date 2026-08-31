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    “Enfocá en lo mío”: Fran Maira solicita levantar medida cautelar para viaje familiar a EE.UU.

    De acuerdo con la resolución de la jueza Cecilia Villanueva, la audiencia para revisar las medidas cautelares de la cantante se realizará el próximo 22 de septiembre.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce

    “Ahora estoy enfoca’ en lo mío

    No fue fácil llegar aquí

    Agradecida de por vida por lo bendecida

    Pa’ lo mío, no puesta pa’ ti”.

    Ese es el coro de la canción Enfocá en Lo Mío de Fran Maira, que si bien habla de la superación de relaciones tóxicas, también enfatiza sobre el empoderamiento y el amor propio, dos tareas en las que -de acuerdo con quienes han compartido con ella las últimas semanas- se mantiene abocada.

    Lo anterior, porque tras el accidente automovilístico que protagonizó en febrero de este año en Lo Barnechea, donde resultó con lesiones gravísimas el ciudadano colombiano Mayerson Zapata, la exchica reality también enfrentó graves episodios de violencia que han derivado en un arduo trabajo para recuperarse.

    De hecho, la intérprete de Amiga Ya Mató permaneció internada por un cuadro de estrés agudo hace algunas semanas. Según sus cercanos, 2026 ha sido un año más que complejo para ella.

    A raíz del accidente automovilístico, Maira se mantiene con medidas cautelares que le impiden salir del país. En dicho proceso, los familiares de la víctima se querellaron en su contra por cuasidelito de lesiones graves gravísimas, acusándola de haber empleado maniobras de manera negligente, imprudente y contraria a las normas del tránsito que le significaron a Zapata estar al borde de perder su vida.

    El accidente provocó en la víctima un daño corporal y neurológico de la máxima gravedad, con riesgo vital, hospitalización prolongada, múltiples intervenciones quirúrgicas, compromiso neurológico severo, incapacidad funcional relevante y necesidad de rehabilitación especializada”, se lee en la querella que interpusieron contra Maira los padres de Zapata.

    Pero aunque la familia del afectado pide las máximas sanciones contra la cantante, el Ministerio Público no ha agotado las diligencias con miras a un eventual cierre de la indagación.

    De hecho, el pasado 7 de agosto el fiscal de Las Condes Juan Pablo Duhalde, requirió al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijar audiencia para discutir la ampliación del plazo de la indagación, lo que tendrá lugar el próximo 25 de septiembre a partir de las 9.00 horas.

    Tres días antes, eso sí, el mismo tribunal revisará otra solicitud referente a este caso. Se trata de una petición que hizo su abogado, Esteban Olivares, para que levante temporalmente el arraigo nacional que pesa sobre su presentada y así pueda viajar al extranjero.

    “Vengo a solicitar la suspensión temporal de las medidas cautelares de arraigo nacional del artículo 155 letra d) del mismo cuerpo legal, debido a un viaje programado por motivos familiares a Estados Unidos, entre el 1 de octubre y el 20 de octubre de 2026, ambas fechas inclusive”, se lee en la presentación del penalista.

    Según quienes conocen del requerimiento, este viaje tiene relación directa con el proceso de recuperación que atraviesa, siendo fundamental -recalcan- que pueda pasar tiempo con su familia.

    La revisión de las cautelares, como resolvió la jueza Cecilia Villanueva, tendrá lugar el martes 22 de septiembre a partir de las 12.00 horas.

    Más sobre:Fran MairaMayerson ZapataEnfocá en lo mío

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