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    Desde Enrique Paris hasta Helia Molina: expertos elaboran hoja de ruta para afrontar el envejecimiento en Chile

    La Universidad Finis Terrae convocó al Núcleo de Envejecimiento 2050, integrado por expertos de la salud, académicos, legisladores, municipios y el Colmed, para elaborar propuestas que permitan mejorar la respuesta del país frente al envejecimiento de la población y promover una longevidad saludable.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales

    Chile envejeció. Las proyecciones advierten que el crecimiento natural de la población se volverá negativo en 2028, una situación que se traduce en varios desafíos, toda vez que implica que el número de muertes superará al número de nacimientos.

    Para eso el Centro Transdisciplinar en Longevidad Funcional (Vitalia Finis) y el Centro de Políticas Públicas en Salud de la Universidad Finis Terrae convocó al Núcleo de Envejecimiento 2050, instancia que creó una hoja de ruta con 10 propuestas estratégicas para adecuar las instituciones chilenas a una sociedad que hacia 2050, una de cada tres personas será mayor.

    El Núcleo, que congregó a representantes del ámbito sanitario, clínico, legislativo y académico -entre ellos, el exministro de Salud Enrique Paris, la exministra Helia Molina y la presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada-, expresó su preocupación por el aumento de la esperanza de vida, que alcanza los 81,4 años. Esto, advierten, contrasta con el hecho de que entre 13 y 14 de esos años se viven con algún grado de dependencia, dolor o condiciones de salud crónicas.

    Así, los expertos entregaron 10 propuestas que tienen un objetivo: tratar el envejecimiento como una variable de planificación en toda la política pública y privada a lo largo de todo el curso de vida, y no únicamente como la gestión de la vejez.

    Chile llegó a la longevidad antes que sus instituciones. Quienes serán personas mayores en 2050 están hoy en la mediana edad; cada año sin ajustes reduce el margen de maniobra fiscal y organizativo”, el director del Núcleo de Envejecimiento, Juan Carlos Molina.

    Las propuestas

    En primer lugar, los expertos proponen crear una red de atención para las personas mayores que parta desde los centros de salud primaria y las acompañe de manera continua, para que así no tengan que ir a distintos centros sin coordinación. Dentro del Núcleo también participaron representantes de municipios. El objetivo es detectar tempranamente problemas de salud, prevenir la pérdida de autonomía y hacer seguimiento de su capacidad para desenvolverse en la vida diaria, a través de una red coordinada.

    En ese contexto, el panel concluyó que es necesario reforzar el Examen de Medicina Preventiva (EMP) y sugiere introducir un chequeo focalizado entre los 45 y 64 años, similar al modelo existente en Reino Unido, orientado a prevenir el deterioro funcional, cognitivo y la fragilidad.

    Dentro de las propuestas sanitarias también está crear un programa piloto para diferenciar la soledad y el aislamiento de los trastornos de salud mental.

    En cuanto al mercado laboral, los especialistas plantearon alternativas de trabajo después de los 60 años, promoviendo la adaptación de funciones, salud ocupacional y capacitación, para garantizar un trabajo voluntario, de calidad y sin precariedad.

    Además, afirman que hay que fortalecer el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (Ley N° 21.805) mediante dos vías: una de derechos para las personas dependientes y otra de reconocimiento, apoyo y valoración económica para las personas cuidadoras.

    Por último, en ese ámbito, plantean facilitar ciertos aspectos para que aquellas personas mayores que buscan emprender, como eliminar barreras de acceso al crédito.

    En el área de educación, los especialistas del Núcleo Envejecimiento proponen crear un programa nacional para erradicar los sesgos y estereotipos asociados a la vejez. A su vez, plantean desarrollar un marco nacional de competencias transversales sobre envejecimiento para la formación universitaria, técnica y continua, que abarque tanto las carreras de la salud como otras disciplinas.

    El informe termina con dos propuestas más transversales como establecer una pauta obligatoria de revisión para medir el impacto demográfico en los proyectos públicos y privados, asegurando políticas de Estado estables más allá de los ciclos de gobierno. Y por último, conectar las principales encuestas y registros nacionales para crear una base de datos que permita estudiar el envejecimiento en Chile a largo plazo.

    El director del Núcleo de Envejecimiento apunta que “es un tremendo desafío para la universidad poder articular y liderar una propuesta de cambio necesaria para el país, con un abordaje integral e integrado del envejecimiento, de una manera transdisciplinaria. En esta oportunidad, trabajamos en tres áreas de acción, que son educación, empleabilidad y salud, aunque seguiremos trabajando en el Núcleo de Envejecimiento 2050″.

    En la presentación de las propuestas durante este lunes también asistió la presidenta de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, Adriana López, quien aseguró que “si lo hacemos bien, entonces el envejecimiento y la longevidad van a haber sido una oportunidad para que, como sociedad, podamos haber logrado con éxito todos aquellos cambios que requerimos, de manera que esta nueva longevidad saludable nos aporte años de vida felices a todos los que estamos aquí y a la sociedad en general”.

    A la instancia también llegó la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, el senador de la República Juan Luis Castro y la presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada.

    Más sobre:EnvejecimientoUniversidad Finis TerraeEduaciónSaludEmpleo

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