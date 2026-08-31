Repasa la derrota de Tomás Barrios frentea Alexander Blockx en la primera ronda del US Open
El chileno debutaba en el cuadro principal del Abierto de Estados Unidos y quedó eliminado ante un duro rival. Revive toda la emoción de este encuentro en el siguiente relato virtual.
|Tenistas
|Set 1
|Set 2
|Set 3
|Alexander Blockx
|6
|6
|6
|Tomás Barrios
|3
|4
|2
Hasta la próxima
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Eliminado Barrios
El chileno cayó en su debut en el cuadro principal del US Open y es borrado del torneo.
Sirve para el partido
Blockx necesita ganar su servicio para quedarse con los pasajes a la segunda ronda.
Sirve para luchar
Si Barrios no logra mantener su servicio, quedará eliminado del US Open.
Nuevo quiebre
Barrios no logra mantener su servicio y se aleja cada vez más en el marcador.
Ratifica
El belga se queda con su servicio y ya saca ventaja en el tercer set.
Quiebre
Bockx se queda con el servicio de Barrios en el inicio del tercer set.
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Set para Bolckx
El partido se le pone cuesta arriba a Barrios.
Un punto
Si Blockx mantiene su servicio, ganará el segundo set.
Necesita ganar
Si Tabilo no se queda con su servicio, perderá la segunda manga.
Ratifica
El belga se queda con su servicio y se impone con ventaja en el segundo set.
Quiebre
Tras un peleado quinto punto, Blockx se queda con el servicio de Barrios y se pone adelante en el segundo set.
Mantiene
Barrios parte sacando y logra quedarse con el primer punto del segundo set.
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Primer set
Sólo un quiebre le costó a Blockx quedarse con la primera manga.
Debe quebrar
Barrios tiene que quedarse con el servicio del belga o perderá el set.
No lo aprovechó
Barrios tuvo dos puntos de quiebre a su favor y no logró quedarse con el juego.
Quiebre
El belga se queda con el servicio de Barrios y pasa rápidamente arriba en el primer set.
Buen inicio
Barrios se impone con categoría en su primer servicio.
Sin problemas
Bolckx se queda rápidamente con su servicio. Barrios saca para igualar.
Comienza el partido
Barrios se enfrenta a Blockx. Parte su rival.
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