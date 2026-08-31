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    EN VIVO

    Repasa la derrota de Tomás Barrios frentea Alexander Blockx en la primera ronda del US Open

    El chileno debutaba en el cuadro principal del Abierto de Estados Unidos y quedó eliminado ante un duro rival. Revive toda la emoción de este encuentro en el siguiente relato virtual.

    Barrios debuta en el cuadro principal del US Open. Foto: Mariano García/UNAR/Photosport. Mariano Garcia/ UNAR via Photosport
    TenistasSet 1Set 2Set 3
    Alexander Blockx666
    Tomás Barrios342

    Hasta la próxima

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    Eliminado Barrios

    El chileno cayó en su debut en el cuadro principal del US Open y es borrado del torneo.

    Sirve para el partido

    Blockx necesita ganar su servicio para quedarse con los pasajes a la segunda ronda.

    Sirve para luchar

    Si Barrios no logra mantener su servicio, quedará eliminado del US Open.

    Nuevo quiebre

    Barrios no logra mantener su servicio y se aleja cada vez más en el marcador.

    Ratifica

    El belga se queda con su servicio y ya saca ventaja en el tercer set.

    Quiebre

    Bockx se queda con el servicio de Barrios en el inicio del tercer set.

    Únete

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    Set para Bolckx

    El partido se le pone cuesta arriba a Barrios.

    Un punto

    Si Blockx mantiene su servicio, ganará el segundo set.

    Necesita ganar

    Si Tabilo no se queda con su servicio, perderá la segunda manga.

    Ratifica

    El belga se queda con su servicio y se impone con ventaja en el segundo set.

    Quiebre

    Tras un peleado quinto punto, Blockx se queda con el servicio de Barrios y se pone adelante en el segundo set.

    Mantiene

    Barrios parte sacando y logra quedarse con el primer punto del segundo set.

    Únete

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    Primer set

    Sólo un quiebre le costó a Blockx quedarse con la primera manga.

    Debe quebrar

    Barrios tiene que quedarse con el servicio del belga o perderá el set.

    No lo aprovechó

    Barrios tuvo dos puntos de quiebre a su favor y no logró quedarse con el juego.

    Quiebre

    El belga se queda con el servicio de Barrios y pasa rápidamente arriba en el primer set.

    Buen inicio

    Barrios se impone con categoría en su primer servicio.

    Sin problemas

    Bolckx se queda rápidamente con su servicio. Barrios saca para igualar.

    Comienza el partido

    Barrios se enfrenta a Blockx. Parte su rival.

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:Tomás BarriosUS OpenATP TourAbierto Estados UnidosTenisUS Open en vivoBarrios vs Blockx

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