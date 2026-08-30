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    Fernando Gago explica el tropiezo de la U en Concepción: “No estaba en condiciones para poder jugar; era difícil patear”

    En conferencia de prensa, el entrenador de los azules culpó al estado de la cancha por el paso en falso ante el Campanil.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Fernando Gago en la derrota de Universidad de Chile ante Universidad de Concepción MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    Universidad de Chile acusa el golpe del Superclásico. En su visita al Ester Roa Rebolledo, los azules no se lograron recuperar de la caída sufrida ante Colo Colo y volvieron a tropezar: el verdugo en esta ocasión fue Universidad de Concepción, que se impuso por 2-1.

    La derrota contra el Campanil duele por partida doble en las huestes universitarias. De un lado, se complicaron con la opción del Chile 2 rumbo a la próxima Copa Libertadores. Del otro, dejaron escapar puntos ante un rival que estaba seriamente apremiado por la zona de descenso.

    A raíz de este paso en falso fue que en la vereda del Romántico Viajero expresaron toda su desazón. Fernando Gago conversó de forma escueta con el micrófono de TNT Sports y exhibió su molestia por conceder el resultado ante una UdeC que no ganaba desde el mes de mayo en la Liga de Primera. “Cometimos dos errores muy graves. Los dos goles de ellos fueron errores nuestros. A partir de eso, el partido se nos hizo cuesta arriba. Después, empezamos a tener el control del partido. Sabíamos que la cancha era esto, pero intentamos jugar igual”, señaló.

    La U sufrió una derrota en su visita a Universidad de Concepción EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    El lamento del entrenador tenía como justifación la serie de falencias defensivas que tuvo la U en su viaje a Concepción. De entrada, Bianneider Tamayo tuvo una actuación para el olvido al cometer una infracción penal en el primer gol y al quedar expuesto por la velocidad de Cecilio Waterman en la segunda anotación. De igual manera, en el segundo tiempo, el equipo no mostró una idea futbolística cuando se suponía que debía ir a buscar, como mínimo, el empate. En los minutos finales, de hecho, no remató al arco cuando el delantero panameño había quedado como arquero improvisado tras la polémica expulsión de Fatura Broun.

    Luego, en conferencia de prensa, las críticas del DT se posaron sobre el mal estado del césped en el recinto sureño. “La cancha es un factor influyente muy grande en el partido. No estaba en condiciones para poder jugar, hubo muchos detalles en que la pelota picaba mal y habían pérdidas. Es algo para los dos equipos, pero nosotros no estamos acostumbrados a eso y de ahí salieron los errores. No me correspondía decir si se tenía que suspender o no”, explicó.

    ¿Vieron cómo estaba el terreno de juego cuando pateó Eduardo (Vargas)? ¿Vieron cómo le picó? Era muy difícil patear al arco. Queríamos encontrar los caminos y el pase interno. No es tan fácil cuando un rival se posiciona abajo a defender", complementó.

    Tras este mazazo, en la U comienzan a preocuparse por la cercanía de sus perseguidores en la tabla de posiciones. Se mantienen como escoltas con 36 unidades, sin embargo, la UC los puede alcanzar si triunfan en su duelo ante O’Higgins, en el Claro Arena.

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