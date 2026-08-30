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    Irán lanza ofensiva de represalia contra bases estadounidenses en Jordania tras ataque en isla de Larak

    Medios persas reportaron misiles dirigidos contra posiciones militares estadounidenses en Jordania y movimientos de fuerzas de Washington en bases del Golfo, en una respuesta que amenaza con ampliar nuevamente el conflicto en Medio Oriente.

    Por 
    Roberto Martínez
    Irán Sha Dati

    Irán activó este domingo una respuesta militar tras el ataque de Estados Unidos contra dos lanzadores de la Guardia Revolucionaria ubicados en la isla de Larak, en las inmediaciones del estratégico estrecho de Ormuz.

    La ofensiva iraní habría tenido como principales objetivos instalaciones vinculadas a las fuerzas estadounidenses en Jordania y otros puntos del Golfo Pérsico.

    Los primeros reportes fueron difundidos por IRIB News, el servicio internacional de la radiotelevisión estatal iraní, que informó de explosiones y sirenas de alerta en distintos puntos de la región después de que la Guardia Revolucionaria anunciara que respondería al ataque estadounidense.

    Según fuentes árabes citadas por el medio iraní, misiles iraníes fueron lanzados hacia la zona de Al Aqaba, en el sur de Jordania, y contra la base aérea Muwaffaq Salti, ubicada en el este del país.

    Esta última instalación es utilizada por fuerzas estadounidenses y constituye uno de los principales puntos de apoyo militar de Washington en territorio jordano.

    La información sobre los ataques se encuentra en desarrollo y varios de los reportes iniciales difundidos por medios iraníes y regionales aún no contaban con confirmación independiente.

    La respuesta prometida por la Guardia Revolucionaria

    La ofensiva ocurrió horas después de que la Guardia Revolucionaria confirmara que el ataque estadounidense contra Larak había provocado víctimas entre sus efectivos y prometiera represalias.

    Reuters informó que el organismo iraní anunció que respondería al ataque y responsabilizó a Estados Unidos por sus consecuencias.

    Washington, por su parte, justificó la operación señalando que sus fuerzas habían detectado dos lanzadores iraníes que estaban siendo preparados para desplegar cohetes y minas navales en el estrecho de Ormuz.

    Larak es una isla iraní situada en una zona particularmente sensible para el tránsito marítimo internacional. Se trató del primer ataque directo de Washington contra objetivos iraníes desde finales de julio.

    La respuesta de Teherán, de confirmarse en toda su magnitud, supone un cambio inmediato del foco de la confrontación: desde el territorio iraní hacia instalaciones estadounidenses ubicadas en países aliados de Washington.

    Alertas en Jordania y el Golfo

    IRIB también informó sobre movimientos de aeronaves estadounidenses de reabastecimiento desde bases situadas en el Golfo Pérsico. Entre ellas mencionó un avión que habría abandonado la base aérea de Al Udeid, en Qatar.

    El medio iraní informó además de una supuesta explosión en esa instalación, aunque este antecedente tampoco había sido confirmado oficialmente al momento de los primeros reportes.

    Asimismo, circularon informaciones sobre alertas ante posibles ataques con misiles en Emiratos Árabes Unidos, acompañadas de reportes sobre explosiones.

    La posibilidad de que las instalaciones militares estadounidenses sean nuevamente atacadas resulta especialmente relevante porque Washington mantiene una amplia presencia militar en la región. En episodios anteriores del conflicto, Irán ha dirigido ataques contra bases estadounidenses o instalaciones asociadas a ellas en Jordania y otros países del Golfo.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteIránEE.UU.JordaniaEstrecho de OrmuzLarakGolfo PérsicoMundo

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