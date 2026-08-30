La 35 es cosa de tiempo: Colo Colo arrasa con Audax Italiano y sigue asfaltando su ruta hacia una nueva estrella

Colo Colo sigue dando pasos hacia una consagración que ya parece cosa de tiempo. Volviendo al estadio Monumental, el equipo de Fernando Ortiz construyó una victoria contundente de 5-1 sobre Audax Italiano. Van pasando las fechas y la estrella 35 sigue acercándose. Con, ahora, 16 puntos de ventaja, es inevitable pensar en aquello.

Pasado el triunfo en el Superclásico y el esperado estreno de Vozinha, por Copa Chile, el puntero de la Primera División salió al partido ante los audinos sabiendo de la derrota de la U con Universidad de Concepción. Por lo tanto, estaba latente la opción de aumentar la distancia con el escolta y seguir asfaltando una ruta con evidente destino. Este choque de extremos colocaba a los itálicos con la urgencia de sumar, toda vez que estaban solo un punto sobre la zona de descenso.

Fernando Ortiz repitió la oncena que venció a los azules en Ñuñoa. O sea, con la línea de tres y esa función híbrida de Arturo Vidal entre último hombre y mediocampista central; la dupla Madrid - Méndez en el centro, formando un cuadrado con Hernández y Pastrán (enganchados, más no extremos); y Javier Correa como el ariete. Por cierto, el partido no iba a ser igual que el clásico.

El elenco popular iba a sacar ventaja en el primer tiempo presionando en campo rival y aprovechando los regalos defensivos del rival. Audax no se escondió y se animó a proponer, pero con falencias en el trabajo de su zaga. En los 15′, Colo Colo abrió el marcador con tanto de Correa. La acción se gestó en una recuperación alta de Méndez, anticipando a Mario Sandoval. Habilitó al 9 quien engancha, desparrama al zaguero Piña y define con clase.

Sin ser una avasalladora máquina ofensiva, el Cacique sí era eficaz cuando se acercaba al área de los verdes. Correa no solo era la referencia en ataque, sino que también generaba espacios saliendo de la demarcación tradicional. Si el local era efectivo, a la visita le faltaba poder de fuego. En los 28′, casi llegó el empate pero Coelho se lo perdió de cara al marco (al travesaño). Mientras tanto, Joaquín Sosa coqueteó con la roja tras una fea infracción contra Guajardo.

En los 31′, otra falla defensiva de Audax permite la anotación de Lautaro Pastrán, en su segundo intento, luego de una cesión de Correa. Esas licencias explican, en parte por qué el cuadro de colonia está en la parte baja de la tabla. Virtud de los albos en saber aprovechar esas ocasiones. Cuando parecía una faena tranquila, en los 34′ se produjo el descuento de Chiaverano, quien tira una pirueta dentro del área que descoloca al meta Maureira, tras una pelota pinchada de Pinares.

Para el complemento, se podía prever una mayor competencia. De hecho, Maureira tuvo una doble tapada vital en el devenir del juego. El juvenil, quien retomó la titularidad (Vozinha fue banca), había cometido una falla en una salida, pero se redimió evitando dos veces el empate en los 54′. La visita hizo cambios ofensivos, uno de ellos el ingreso de Damián Pizarro, en su retorno al Monumental luego de su floja experiencia en Europa.

Colo Colo pegó en momentos precisos, haciendo gala de una notable eficacia. En la media hora, el golazo de Leandro Hernández puso el 3-1. Combina con Madrid, se mete en el área y define como un crack, picando el balón ante la salida de Ahumada. Desde ese gol, la superioridad alba se hizo incontrarrestable. Controló el trámite, ante un rival que ofensivamente “desapareció”.

En el tramo final, el triunfo se convirtió en goleada. En los 79′, Correa anota otro golazo: enganche hacia adentro y saca un gran remate desde fuera del área. Y en los 82′, apareció otra vez Hernández, definiendo entre las piernas de un abatido Ahumada. A esas alturas, la fiesta estaba desatada en Pedreros.

El equipo liderado por el Tano Ortiz arrasa y continúa con un camino impecable rumbo a la estrella 35. Ahora son 16 los puntos de ventaja sobre el segundo, la U (52 contra 36). Era difícil superar los números del Coquimbo campeón de 2025, pero el Colo Colo 2026 está empecinado en hacerlo.

DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Ficha del partido

Colo Colo: G. Maureira; J. Villagra (77′, E. Wiemberg), A. Vidal, J. Sosa (51′, I. Román); J. Rojas, A. Madrid, F. Méndez, D. Ulloa; L. Hernández, L. Pastrán (72′, T. Alarcón); y J. Correa. DT: F. Ortiz.

Audax Italiano: T. Ahumada; R. Rebolledo, E. Ferrario, D. Piña, F. Salomoni; A. Uribe (57′, D. Pizarro), M. Sandoval (57′, M. Collao), C. Pinares (73′, M. Vadulli); P. Guajardo, D. Coelho (57′, F. Troyansky) y G. Chiaverano. DT: P. Graff.

Goles: 1-0, 15′, Correa, engancha y define en el área tras robo de Méndez; 2-0, 31′, Pastrán, remata dos veces tras cesión de Correa; 2-1, 34′, Chiaverano, tira una pirueta en el área tras pase de Pinares; 3-1, 60′, Hernández, ingresa al área y se la pica a Ahumada; 4-1, 79′, Correa, engancha y saca un gran remate; 5-1, 82′, Hernández, define entre las piernas de Ahumada.

Árbitro: F. Jiménez. Amonestó a Sosa (CC).

Estadio Monumental. Asistieron 38.224 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.