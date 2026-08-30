Quiroz adelanta reforma al mercado de capitales: apunta a facilitar acceso a la vivienda y reducir trabas a la inversión

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, adelantó aspectos de la reforma al mercado de capitales que prepara el gobierno y señaló que uno de sus principales objetivos será facilitar el acceso a la vivienda.

“La reforma del mercado de capitales va a tener como una de las metas principales permitir que la familia joven pueda volver a tener acceso a la vivienda, porque vamos a procurar que las condiciones de crédito puedan volver a hacer que la vivienda sea asequible” , señaló el secretario de Estado en el podcast Felipe Podkast.

Con el proyecto de Reconstrucción Nacional aprobado, el Ejecutivo afina los detalles de la segunda etapa de su agenda económica. “La comenzamos ahora el 7 de septiembre. Es muy importante. Nos va a permitir recuperar terreno y tiempo perdido de muchos años”, dijo.

La determinación de Quiroz en avanzar en esta materia radica en que la última modernización del mercado de capitales fue hace 15 años. “Ha cambiado la tecnología, han cambiado los mercados y tenemos un conjunto de medidas que estamos muy seguros que van a lograr dar vuelta a esta situación”, indicó.

En ese sentido, el titular de Hacienda apuntó que la exigencia de obtener un RUT para determinadas operaciones, el impuesto de retención o withholding tax de 4% y el impuesto de timbres y estampillas asociado a ciertos créditos son elementos que difucultan la entrada de inversionistas extranjeros al mercado chileno.

Quiroz añadió que “son puros impuestos que le llamamos nosotros los impuestos del frigobar (...) Uno abre el frigobar, ve la cuenta y cada chocolate cuesta una millonada. Entonces, nadie saca el chocolate porque son muy caros”, afirmó.

“Esta es una reforma que creo que el impacto recaudatorio va a ser mínimo. A lo mejor va a ser al revés: va a recaudar la reforma, a pesar de que va a eliminar los impuestos” , agregó.

Con todo, el titular de Hacienda sostuvo que “vamos a resolver el problema del crédito para la vivienda en Chile. Hay un montón de temas técnicos como los que te acabo de nombrar, pero al final del día volveremos a generar un mercado de capitales dinámico y que soporte el crecimiento y las aspiraciones del progreso a largo plazo”.