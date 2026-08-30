SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Carmona critica ausencia del PC en comisión para nueva arquitectura del Estado, apunta a “anticomunismo” y llama a conformar instancia propia

    “Yo creo que hay sectarismo. Yo tengo sospechas de que se trata esta reforma que no sea tratar de la profecía autocumplida y por tanto disminuir el tamaño del Estado", señaló.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    PEDRO RODRIGUEZ

    El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, criticó este domingo la ausencia de su colectividad dentro de la conformación de la comisión para una nueva arquitectura del Estado, cuyos miembros fueron confirmados esta semana por la administración de José Antonio Kast.

    La instancia busca generar en un plazo de 120 días una serie de propuestas para el Ejecutivo que permitan una actualización del funcionamiento del Estado, en que se incluyan evaluaciones sobre el funcionamiento de los ministerios, posibles fusiones de carteras, entre otros temas.

    La comisión cuenta con participantes desde la oposición, aunque con la notoria ausencia de militantes del Partido Comunista y el Frente Amplio.

    Consultado sobre esta situación en una entrevista con radio Nuevo Mundo, el dirigente aludió a este hecho un “absoluto y fanático anticomunismo”.

    Yo creo que hay sectarismo. Yo tengo sospechas de que se trata esta reforma que no sea tratar de la profecía autocumplida y por tanto disminuir el tamaño del Estado. Demostrar que hay actividades que son desde el Estado y son, están de más, son burocracias, son grasas, como ellos lo llaman despectivamente”, añadió el exdiputado.

    En ese sentido, Carmona propuso que la colectividad conforme su propia comisión sobre el trabajo y el aparato público.

    Tampoco queremos decir que tenemos la verdad absoluta, no, pero tenemos opinión sobre las empresas del Estado, tenemos opinión sobre el aparato central, tenemos opinión sobre el tipo de la forma de selección de personal, tenemos la disposición a que aquí no haya ninguna ventaja por segundas cosas, ni porque es pariente, ni porque es amigo, ni porque es del partido, que sea selección en mérito, y estamos disponibles para eso”, detalló.

    Refuerza críticas por presencia de Kast en Foro Madrid: “Sería un abuso de poder”

    Durante la entrevista también se le consultó su postura sobre la asistencia del Presidente José Antonio Kast al V encuentro del Foro Madrid en Santiago, que se desarrollará el próximo 3 y 4 de septiembre.

    Su asistencia ha generado críticas incluso desde el propio oficialismo, por tratarse de una cumbre marcadamente ideológica y cargada a la ultraderecha, vinculada al think tank fundación Disenso y el partido español Vox.

    En ese sentido, Carmona remarcó que el mandatario no puede desligarse durante aquellas jornadas de su responsabilidad como representante del país.

    “Cuando uno asume una tarea de representación transversal, socializa su vida. Ni un pedazo de su vida le pertenece. Y cada parte de la vida que use será bajo observación, fiscalización y control, no solo medida, sino del pueblo en términos reales. Pero sería un abuso de poder, un uso indebido del poder”, remarcó.

    “Y el uso del poder significa recursos también del punto de vista material y económico. O sea, La Moneda va a financiar el viaje que él haga desde La Moneda a Vitacura para participar de ese debate. Y si a la misma hora hay una demanda que llama a que el Presidente firme un papel, va a quedar botado eso. Entonces, no se puede”, añadió a continuación.

    Espero que el país no se trastorne, porque como ellos van a estar en Casa Piedra, en Vitacura, me parece que están compartimentados geográficamente, que no pueden impedir que nosotros pongamos una flor en La Moneda, recordando a (Salvador) Allende y que vaya a haber un dispositivo y un uso policial, porque sería ya superar la barrera del sonido respecto a que mientras mi sector haga cosas, nadie se mueve, nadie más puede hacer algo”, señaló posteriormente sobre posibles acciones durante la participación de Kast.

    Además, apuntó contra un eventual encuentro durante la instancia con el mandatario argentino Javier Milei.

    “Dicen que viene Milei. Si llegara a venir en calidad de activista de su sector, bueno, deja botado las tareas en Argentina, ya dirán los compañeros que estaría pasando, pero no puede haber una bilateral de jefes de estado en torno a una tarea privada, si esta es una tarea sectorial privada. Y cómo convive sin relación de Estado, cuando acabó de tener una advertencia de uno de los comandantes más importantes de la Armada argentina respecto a la soberanía chilena en una zona resuelta hace mucho rato”, señaló.

    Lee también:

    Más sobre:Lautaro CarmonaNueva arquitectura del EstadoForo MadridJosé Antonio KastJavier Milei

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    John Galliano: uno de los diseñadores más influyentes cancela su exposición en el Met tras dichos antisemitas

    El Gran Falsificador: llega película basada en insólito caso de la posguerra en Francia

    Tim Cook se despide de Apple tras 15 años como CEO y deja el mando en manos de John Ternus con el desafío de la IA

    Capstone concreta compra de proyecto minero en la Región de Atacama: “Consolida un distrito de cobre de clase mundial”

    Corte de Apelaciones confirma prisión preventiva para ambos imputados en caso de Makarena Tolosa

    Gobierno renueva urgencia legislativa a 23 iniciativas de su agenda de seguridad: le dio discusión inmediata a 10 de ellas

    Lo más leído

    1.
    El pacto que se selló en la casa de García: gobierno y partidos acuerdan bajar a urgencia simple reforma de seguridad

    El pacto que se selló en la casa de García: gobierno y partidos acuerdan bajar a urgencia simple reforma de seguridad

    2.
    Diputados de oposición recurren a Contraloría para que se investiguen vínculos de asesor argentino Fernando Cerimedo en Chile

    Diputados de oposición recurren a Contraloría para que se investiguen vínculos de asesor argentino Fernando Cerimedo en Chile

    3.
    Congreso convoca a sesiones secretas por Estrecho de Magallanes y le sube la temperatura a cita de Kast y Milei

    Congreso convoca a sesiones secretas por Estrecho de Magallanes y le sube la temperatura a cita de Kast y Milei

    4.
    La batalla jurídica para poner fin al ofertón de feriados y leyes como el Día del Pajarete o del Taca Taca

    La batalla jurídica para poner fin al ofertón de feriados y leyes como el Día del Pajarete o del Taca Taca

    5.
    Andrade oferta dejar su rol en la Conferencia Socialista ante molestia por integrar comisión de Kast

    Andrade oferta dejar su rol en la Conferencia Socialista ante molestia por integrar comisión de Kast

    6.
    Biministro Alvarado y opción de que Kast pida a Milei derogar decreto sobre Estrecho de Magallanes: “No hay exclusión de temas”

    Biministro Alvarado y opción de que Kast pida a Milei derogar decreto sobre Estrecho de Magallanes: “No hay exclusión de temas”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Comienza el Travel Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas en viajes?

    Comienza el Travel Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas en viajes?

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. O’Higgins en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Comienza el Travel Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas en viajes?
    Chile

    Comienza el Travel Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas en viajes?

    Corte de Apelaciones confirma prisión preventiva para ambos imputados en caso de Makarena Tolosa

    Gobierno renueva urgencia legislativa a 23 iniciativas de su agenda de seguridad: le dio discusión inmediata a 10 de ellas

    Tim Cook se despide de Apple tras 15 años como CEO y deja el mando en manos de John Ternus con el desafío de la IA
    Negocios

    Tim Cook se despide de Apple tras 15 años como CEO y deja el mando en manos de John Ternus con el desafío de la IA

    Capstone concreta compra de proyecto minero en la Región de Atacama: “Consolida un distrito de cobre de clase mundial”

    Gerente general corporativo de Falabella Retail deja el cargo tras 6 años

    Anuncian cambios radicales en la zona central: cómo estará el pronóstico los próximos días
    Tendencias

    Anuncian cambios radicales en la zona central: cómo estará el pronóstico los próximos días

    La advertencia de Bill Gates sobre la IA: “Podría actuar en contra de nuestros intereses y perder el control”

    ¿Llueve en Fiestas Patrias? Esto es lo que dice el pronóstico

    La denuncia del árbitro Flores a Cecilio Waterman tras sus minutos como arquero en el triunfo del Campanil ante la U
    El Deportivo

    La denuncia del árbitro Flores a Cecilio Waterman tras sus minutos como arquero en el triunfo del Campanil ante la U

    En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta al alemán Yannick Hanfmann la primera ronda del US Open

    “No pude; eso agota el tiempo”: Jorge Sampaoli rompe el silencio tras su salida de Talleres de Córdoba

    5 juegos recomendados para gamers
    Tecnología

    5 juegos recomendados para gamers

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    John Galliano: uno de los diseñadores más influyentes cancela su exposición en el Met tras dichos antisemitas
    Cultura y entretención

    John Galliano: uno de los diseñadores más influyentes cancela su exposición en el Met tras dichos antisemitas

    El Gran Falsificador: llega película basada en insólito caso de la posguerra en Francia

    Idea Vilariño: las claves del regreso de su obra más austera

    Master, Dark Horse, INSS y Lulinha: Los casos judiciales que atraviesan la campaña presidencial en Brasil
    Mundo

    Master, Dark Horse, INSS y Lulinha: Los casos judiciales que atraviesan la campaña presidencial en Brasil

    Médicos Sin Fronteras advierte sobre los problemas humanitarios y la dificultad para actuar en Cisjordania

    Cómo los túneles hidroeléctricos se convirtieron en refugio para los trabajadores atrapados en Nepal

    Luz Jiménez sobre seguir actuando a sus 91 años: “No es la edad, es el entusiasmo, las ganas de vivir”
    Paula

    Luz Jiménez sobre seguir actuando a sus 91 años: “No es la edad, es el entusiasmo, las ganas de vivir”

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?

    ¿Ser flaca es el outfit?