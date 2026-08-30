Carmona critica ausencia del PC en comisión para nueva arquitectura del Estado, apunta a “anticomunismo” y llama a conformar instancia propia

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, criticó este domingo la ausencia de su colectividad dentro de la conformación de la comisión para una nueva arquitectura del Estado, cuyos miembros fueron confirmados esta semana por la administración de José Antonio Kast.

La instancia busca generar en un plazo de 120 días una serie de propuestas para el Ejecutivo que permitan una actualización del funcionamiento del Estado, en que se incluyan evaluaciones sobre el funcionamiento de los ministerios, posibles fusiones de carteras, entre otros temas.

La comisión cuenta con participantes desde la oposición, aunque con la notoria ausencia de militantes del Partido Comunista y el Frente Amplio.

Consultado sobre esta situación en una entrevista con radio Nuevo Mundo, el dirigente aludió a este hecho un “ absoluto y fanático anticomunismo ”.

“Yo creo que hay sectarismo. Yo tengo sospechas de que se trata esta reforma que no sea tratar de la profecía autocumplida y por tanto disminuir el tamaño del Estado. Demostrar que hay actividades que son desde el Estado y son, están de más, son burocracias, son grasas, como ellos lo llaman despectivamente”, añadió el exdiputado.

En ese sentido, Carmona propuso que la colectividad conforme su propia comisión sobre el trabajo y el aparato público.

“Tampoco queremos decir que tenemos la verdad absoluta, no, pero tenemos opinión sobre las empresas del Estado, tenemos opinión sobre el aparato central, tenemos opinión sobre el tipo de la forma de selección de personal, tenemos la disposición a que aquí no haya ninguna ventaja por segundas cosas, ni porque es pariente, ni porque es amigo, ni porque es del partido, que sea selección en mérito, y estamos disponibles para eso”, detalló.

Refuerza críticas por presencia de Kast en Foro Madrid: “Sería un abuso de poder”

Durante la entrevista también se le consultó su postura sobre la asistencia del Presidente José Antonio Kast al V encuentro del Foro Madrid en Santiago, que se desarrollará el próximo 3 y 4 de septiembre.

Su asistencia ha generado críticas incluso desde el propio oficialismo, por tratarse de una cumbre marcadamente ideológica y cargada a la ultraderecha, vinculada al think tank fundación Disenso y el partido español Vox.

En ese sentido, Carmona remarcó que el mandatario no puede desligarse durante aquellas jornadas de su responsabilidad como representante del país.

“Cuando uno asume una tarea de representación transversal, socializa su vida. Ni un pedazo de su vida le pertenece. Y cada parte de la vida que use será bajo observación, fiscalización y control, no solo medida, sino del pueblo en términos reales. Pero sería un abuso de poder, un uso indebido del poder ”, remarcó.

“Y el uso del poder significa recursos también del punto de vista material y económico. O sea, La Moneda va a financiar el viaje que él haga desde La Moneda a Vitacura para participar de ese debate. Y si a la misma hora hay una demanda que llama a que el Presidente firme un papel, va a quedar botado eso. Entonces, no se puede”, añadió a continuación.

“Espero que el país no se trastorne, porque como ellos van a estar en Casa Piedra, en Vitacura, me parece que están compartimentados geográficamente, que no pueden impedir que nosotros pongamos una flor en La Moneda, recordando a (Salvador) Allende y que vaya a haber un dispositivo y un uso policial, porque sería ya superar la barrera del sonido respecto a que mientras mi sector haga cosas, nadie se mueve, nadie más puede hacer algo”, señaló posteriormente sobre posibles acciones durante la participación de Kast.

Además, apuntó contra un eventual encuentro durante la instancia con el mandatario argentino Javier Milei.

“Dicen que viene Milei. Si llegara a venir en calidad de activista de su sector, bueno, deja botado las tareas en Argentina, ya dirán los compañeros que estaría pasando, pero no puede haber una bilateral de jefes de estado en torno a una tarea privada, si esta es una tarea sectorial privada. Y cómo convive sin relación de Estado, cuando acabó de tener una advertencia de uno de los comandantes más importantes de la Armada argentina respecto a la soberanía chilena en una zona resuelta hace mucho rato”, señaló.