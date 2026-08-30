Se suspende el tránsito en el Paso Fronterizo Cardenal Antonio Samoré por condiciones climáticas
Se identificó formación de hielo en la ruta, además de precipitaciones de nieve en el sector cordillerano.
La Delegación Presidencial Provincial (DPR) de Osorno definió la suspensión del tránsito para todo tipo de vehículos en el Paso Fronterizo Cardenal Antonio Samoré, a contar de las 11:00 horas de este domingo 30 de agosto.
Durante esta jornada, se había habilitado inicialmente el complejo fronterizo para vehículos menores y buses. No obstante, las variaciones en las condiciones meteorológicas llevaron a la determinación de interrumpir los desplazamientos.
El mal tiempo corresponde a precipitaciones de nieve en el sector cordillerano, con nieve desde el km 108 de la Ruta CH-215. En paralelo, en la ruta hay formación de hielo. “No se reúnen las condiciones de seguridad necesarias para el tránsito vehicular, llámese de vehículos menores o mayores” explicó el delegado presidencial provincial de Osorno, Alejandro Rehbein.
En este sentido, la autoridad provincial recalcó que personal de la DPP y Vialidad “han estado revisando las condiciones existentes entre la estructura de aduanas hasta el hito fronterizo”, y que le han comunicado “la imposibilidad de mantener abierto el paso por el día de hoy. Iremos informando por medios de canales oficiales si esta circunstancia va a variar durante el día”
Así, las labores de despeje en el que corresponde a uno de los principales pasos de los Andes sureños continúan en terreno por parte de personal de Vialidad de Chile y Argentina. Este próximo lunes 31 de agosto se reevaluarán las condiciones de la ruta.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
5.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.