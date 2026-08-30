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    Pedro Araya y su permanencia en el PPD: “Yo no tengo ganas de irme, pero si me echan, no voy a estar donde no me quieren”

    El senador respondió al voto político aprobado por el Consejo Metropolitano de la colectividad y aseguró que no tiene “nada que evaluar” respecto de su militancia. Además, sostuvo que la entrevista que generó la polémica fue interpretada fuera de contexto.

    Por 
    Felipe Rivera
    Pedro Araya y su permanencia en el PPD: “Yo no tengo ganas de irme, pero si me echan, no voy a estar donde no me quieren” PEDRO RODRIGUEZ

    El senador Pedro Araya respondió este domingo al llamado del Consejo Metropolitano del Partido por la Democracia (PPD) a evaluar su permanencia en el partido y descartó, por ahora, dejar voluntariamente la colectividad.

    No, yo no tengo ganas de irme, pero si me echan no voy a estar donde no me quieren”, afirmó en entrevista con Mesa Central de Canal 13.

    Las declaraciones se producen luego de que este sábado el Consejo Regional Metropolitano aprobara, a propuesta del alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, un voto político llamándolo a reflexionar sobre su continuidad en el PPD si sus decisiones políticas y su forma de actuar “ya no se encuentran en sintonía” con los lineamientos y definiciones colectivas de la colectividad.

    El senador Araya fue enfático en que, a su juicio, no existen razones para reconsiderar su militancia.

    Yo en este minuto no tengo nada que evaluar porque mi actuación es absolutamente correcta, tengo claro cuál es mi domicilio político”, sostuvo. Sin embargo, cuestionó la forma en que se produjo el pronunciamiento interno y dejó abierta una reflexión si, según planteó, las discusiones partidarias se reducen a titulares.

    Acusa una “polémica artificial”

    El conflicto surgió luego de una entrevista concedida por el senador a La Segunda, en la que señaló estar dispuesto a “cruzar la vereda”. Este domingo, Araya sostuvo que esa frase fue presentada sin el contexto en que la expresó y aseguró que se refería específicamente a alcanzar acuerdos en materia de seguridad pública.

    “Efectivamente uno puede decir hay una desafortunada frase que además en el titular no se contextualiza adecuadamente, porque cuando yo estaba hablando de cruzar la vereda me refería, y lo dice la propia entrevista, en materia de seguridad pública”, explicó.

    Pedro Araya y su permanencia en el PPD: “Yo no tengo ganas de irme, pero si me echan, no voy a estar donde no me quieren” Pablo Vásquez R.

    Desde esa premisa, apuntó directamente contra quienes respaldaron el voto político del Consejo Metropolitano.

    “Me causa cuidado que sobre todo el Consejo Metropolitano del PPD se quede con el titular, no lea la entrevista, porque al final del día lo único que hacen no ayudan a solucionar problemas, generan a mi juicio una polémica artificial y da cuenta de la desconexión que tienen los partidos políticos”, sostuvo.

    El senador fue más allá y afirmó: “Te garantizo que probablemente el 99% de los que suscribieron ese voto político no leyó la entrevista”.

    Araya insistió en que espera que las diferencias al interior de los partidos se procesen mediante la discusión política y no a partir de declaraciones aisladas.

    “Yo esperaría que los partidos políticos efectivamente discutieran, que pudiéramos discutir ideas, pero si vamos a estar peleando por un titular o por otro titular, es difícil”, señaló.

    Abre la puerta a negociar la reforma de seguridad

    En la misma entrevista, el senador abordó la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno y reiteró que no está disponible para aprobarla en general en los términos actuales. Sin embargo, abrió la puerta a una fórmula que permita discutir el proyecto antes de que llegue a la Sala.

    Araya consideró “razonable” que la Comisión de Constitución pueda revisar la iniciativa tanto en general como en particular y, a partir de ese trabajo, elaborar una propuesta distinta a la presentada por el Ejecutivo.

    “Lo que le propusimos al ministro Alvarado, que yo creo que no es una mala idea, es que los cinco integrantes de la comisión de Constitución nos sentemos con el gobierno en una mesa donde nos podamos decir cara a cara qué es lo que estamos viendo, qué sirve y qué no sirve de la reforma constitucional”, explicó.

    Pedro Araya y su permanencia en el PPD: “Yo no tengo ganas de irme, pero si me echan, no voy a estar donde no me quieren” SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Según el parlamentario, esa instancia podría derivar en una indicación sustitutiva del Gobierno o en una propuesta elaborada desde la propia comisión. Araya agregó que ya ha conversado con la senadora Paulina Vodanovic, quien estaría disponible para participar de esa discusión, y que espera conocer la postura de Claudia Pascual.

    El senador también anticipó que la agenda de seguridad podría volver a dividir a la oposición. “Es muy probable, nosotros vamos a tener votaciones divididas”, señaló.

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    Más sobre:Pedro ArayaPPDPolíticaNacionalConsejoReformaSeguridadMaximiliano Ríos

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