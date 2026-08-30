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    Criteria: aprobación de Presidente Kast alcanza el 33% y desaprobación llega al 55%

    El último sondeo de Criteria muestra además que un 42% cree que el gobierno “no tiene un plan claro y está improvisando” en materia de seguridad. La encuesta fue realizada entre el 27 y 28 de agosto, con una muestra de 811 casos.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Criteria: aprobación de Presidente Kast alcanza el 33% y desaprobación llega al 55% DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La aprobación del Presidente José Antonio Kast bajó a un 33%, dos puntos menos que la semana anterior, mientras que su desaprobación subió tres puntos y llegó al 55%, según el último sondeo de Criteria.

    La serie correspondiente a las cinco semanas de agosto, que considera 4.042 casos, arroja una aprobación de 34% para el Mandatario.

    De acuerdo con los resultados, el respaldo alcanza un 66% entre quienes votaron por Kast en segunda vuelta, frente a un 2% entre quienes sufragaron por Jeannette Jara.

    Reformas en Seguridad

    En materia de seguridad, un 42% considera que el gobierno “no tiene un plan claro y está improvisando”, mientras que un 30%, tres puntos menos, cree que “tiene algunas ideas, pero no un plan claro”. En tanto, un 19%, también tres puntos menos, estima que “tiene un plan claro”.

    Entre las personas identificadas con la derecha, un 40% percibe que existe un plan claro, mientras que entre quienes se identifican con la izquierda un 87% considera que existe improvisación.

    Criteria: aprobación de Presidente Kast alcanza el 33% y desaprobación llega al 55%

    Respecto de la propuesta de crear un nuevo estado de excepción constitucional por hasta 240 días y con medidas extraordinarias frente a amenazas graves contra la seguridad, un 49% se declara en desacuerdo o muy en desacuerdo y un 40% de acuerdo o muy de acuerdo. Entre las personas identificadas con la derecha, el acuerdo llega al 72%.

    En contraste, un 53% está a favor de realizar cambios a la Constitución para reforzar medidas de seguridad, frente a un 36% que se manifiesta en desacuerdo. El respaldo alcanza un 79% en la derecha y un 56% en el centro, mientras que en la izquierda predomina el rechazo, con un 66%.

    Ante el dilema sobre condenados por crimen organizado o terrorismo, un 74% considera que existen delitos tan graves en que la prioridad debe ser la sanción y no la reinserción social, mientras que un 26% sostiene que todas las personas condenadas tienen derecho a la reinserción.

    En materia de salud, un 51% cree necesario garantizar la atención para proteger a toda la sociedad, mientras que un 49% considera que la gravedad del delito justifica quitar esos beneficios.

    Criteria: aprobación de Kast baja a 33% y desaprobación sube a 55%

    Escenario internacional

    En el apartado internacional, Donald Trump aparece como el líder del continente más conocido, con un 82%, seguido por Nayib Bukele, con 76%, y Javier Milei, con 70%. Claudia Sheinbaum alcanza un 40% y es la única que aumenta su nivel de conocimiento respecto de abril de 2025, con un alza de 11 puntos.

    En valoración, un 61% señala que quisiera mucho o bastante un presidente como Bukele en Chile. Le siguen Sheinbaum, con 31%, y Lula da Silva, con 26%, ambos con un aumento de ocho puntos respecto de febrero.

    Trump y Milei, en tanto, bajaron de 28% a 15% y de 26% a 11%, respectivamente, alcanzando sus registros más bajos de la serie.

    Criteria: aprobación de Kast baja a 33% y desaprobación sube a 55%

    Sobre las recientes intervenciones y advertencias de Estados Unidos hacia otros países, un 46%, cuatro puntos más, considera que Chile debería mantener distancia; un 25% cree que depende de cada caso; un 13% estima que debería oponerse y condenar; y un 10%, cinco puntos menos, considera que debería alinearse con Estados Unidos. Mantener distancia es la opción mayoritaria en todos los segmentos, incluida la derecha, donde alcanza un 42%.

    Finalmente, un 60%, 18 puntos más que en febrero, considera muy o algo probable que Estados Unidos ejerza presiones o acciones directas sobre Chile para asegurar el acceso a recursos naturales como el litio o el agua. Un 17%, 14 puntos menos, considera que esto es poco o nada probable.

    Esta percepción alcanza un 77% entre quienes se identifican con la izquierda, un 71% en el centro y un 46% en la derecha.

    Criteria: aprobación de Kast baja a 33% y desaprobación sube a 55%

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