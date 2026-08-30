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    Paso de frente de mal tiempo por zona centro-sur del país deja 29 damnificados y 15 inmuebles con daño mayor

    El organismo mantiene dos alertas rojas vigentes. Una de ellas se dirge a la comuna Concepción, en la Región del Biobío. La otra es para San Clemente y Colbún en la Región del Maule.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Imagen referencial. Carabineros de Chile

    29 damnificados, una vivienda destruida y 15 inmuebles con daño mayor consignó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) en su último reporte sobre el evento meteorológico que se desarrolla entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos, correspondiente a un sistema frontal.

    En concreto, el informe se refiere a las regiones de Coquimbo, La Araucanía, Valparaíso, Libertador General Bernardo O’Higgins, el Maule, Biobío, Los Lagos, Metropolitana, Región Los Ríos y Ñuble.

    Desde el 26 de agosto, cuando se empezó a monitorear el evento meteorológico, no se han enviado mensajerías SAE.

    Alertas vigentes

    Senapred mantiene dos alertas rojas vigentes en la actualidad. Una de ellas es para las comunas San Clemente y Colbún, en la Región del Maule. Estas corresponden a una crecida del embalse Colbún.

    Desde el 27 de agosto se inició un vertimiento preventivo del embalse Colbún, que inició con una cantidad de agua acotada, cercana a los 50 m3/seg.

    “Esta cantidad corresponde a un incremento de alrededor de un 20% del caudal que actualmente trae el Río Maule”, detallaron desde el organismo.

    La segunda alerta roja se debe a un desborde en el Río Andalién y está dirigida hacia la comuna de Concepción, en la Región del Biobío.

    Asimismo, hay tres alertas amarillas por crecidas: una en la Región del Maule; otra en Quillón, del Ñuble y la última en la comuna La Unión, en Los Ríos.

    En paralelo, el Ministerio de Salud (Minsal) levantó una alerta sanitaria por emergencia hidrometeorológica en la Región de Coquimbo.

    En cuanto a las alertas técnicas, Senapred enlistó dos:

    Datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) indican un reporte de tornado desde la noche del 28 de agosto en el Sector Campanario de Cholguán de la comuna Yungay, en la Región del Ñuble. La columna de aire tiene una calificación de EF-0 y rangos de viento entre los 105 a los 137 km/h.

    Asimismo, hay una alerta por viento moderado a fuerte con desarrollo de ventisca en zonas entre las regiones de Tarapacá y Coquimbo. Este evento tiene su inicio marcado desde el pasado viernes y su final situado para este próximo lunes.

    “Las Direcciones Regionales del Senapred mantienen el monitoreo continuo en cada una de las comunas en coordinación con el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), en conformidad a sus procedimientos de coordinación a nivel regional”, señalaron desde el servicio.

    Damnificados en Ñuble y Maule

    Senapred registró 29 damnificados en total: dos en La Araucanía, seis en Ñuble y 21 en Maule, con 20 de ellos en Constitución y uno en Pullehue.

    En cuanto a las viviendas, se identificó una destruida en Ñuble. Se mantienen 37 domicilios en evaluación en esa misma región. En tanto, se ubicó a 15 con daño mayor: una en La Araucanía, tres en Ñuble y 11 en Maule.

    Asimismo, el servicio reportó 143 inmuebles con daño menor, con la mayor cantidad de ellos en Biobío (90), Maule (29) y Ñuble (11).

    Atención por posibles remociones en masa

    De acuerdo con datos del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la posibilidad de ocurrencia de remoción en masa es alta en el litoral y cordillera de la costa de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

    En el caso de los valles longitudinales y precordilleras es moderada. Asimismo, es baja en sus cordilleras. En el caso de Los Lagos, también es baja en Chiloé, el litoral interior, la Cordillera Austral y la patagona subandina.

    Suministro eléctrico

    El reporte de las 08:00 horas de este domingo, Senapred, con datos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), indicó que 99,8% de los clientes del país contaban con suministro eléctrico.

    Una totalidad de 5.119 clientes se encontraban sin servicio, siendo las regiones de Los Lagos (1.141), Biobío (1.054) y Ñuble (956) las más afectadas.

    “Cabe mencionar que estos cortes de energía eléctrica no necesariamente tienen como origen el Sistema frontal”, consignaron desde el organismo.

    Una vivienda destruida y 29 damnificados: el balance de Senapred para regiones desde Coquimbo hasta Los Lagos

    Lee también:

    Más sobre:SenapredEvento meteorológicoSistema frontal

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