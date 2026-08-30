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    EN VIVO

    Repasa los detalles de la goleada del Manchester United sobre el Ipswich Town de Marcelino Núñez

    Los Diablos Rojos se impusieron por 5-2 en Old Trafford ante el equipo del chileno.

    Minuto a minuto

    Manchester United 5-2 Ipswich Town

    Actualiza el relato

    Termina el partido

    90+8′. El Manchester United goleó al Ipswich de Marcelino Núñez.

    Gol del Ipswich

    90+1′. Enciso recupera ante un error de Lisandro Martínez y juega para Akpom, que descuenta.

    Gol del Manchester United

    82′. Mbeumo anota el quinto.

    Cambios en ambos equipos

    73’. Noussair Masraoui y Leny Yoro reemplazan a Luke Shaw y Diogo Dalot, en el Manchester United.

    Darnell Furlong y Abdoul Ouattara sustituyen a Daizen Maeda y Sasa Lukic.

    Gol del Manchester United

    68′. Triplete de Bruno Fernandes.

    Sale Marcelino Núñez

    62′. El chileno es reemplazado por el argentino Exequiel Palacios.

    Gol del Manchester United

    61′. Bruno Fernandes, de penal, anota.

    Penal para el Manchester United

    59′. Greaves, autor del autogol, baja a Cunha en el área.

    Gol del Manchester United

    57′. Harry Maguire provocó un autogol de Greaves.

    La acción fue reclamada por los jugadores del Ipswich por mano previa del defensor, pero el tanto fue validado tras revisión en el VAR.

    Palo del United

    52′. Rashford pivotea para el centro del área y Mbeumo, con el arco a su disposición, aunque en una incómoda posición, remata de rodilla y envía la pelota al travesaño. Fue una inmejorable oportunidad.

    Cambio en el Ipswich

    46′. Chuba Akpom reemplaza a Emersonn.

    Inicia el segundo tiempo

    46′. Arranca el complemento. Manchester United e Ipsiwch están empatando.

    Revisa el error de Marcelino Núñez

    Finaliza el primer tiempo

    45+2′. Manchester United e Ipswich Town están igualando en Old Trafford.

    Gol del Manchester United

    40′. Marcelino Núñez sufrió un resbalón y provocó una contra del United. Matheus Cunha jugó para Bruno Fernandes, que no perdonó con un potente zurdazo.

    Gol del Ipswich

    29′. Fatawu eludió a Shaw y desbordó por la derecha. Sacó un centro para que Leif Davis apareciera en el segundo palo. El zurdo rompió el cero con un ajustado remate.

    Otra del Ipswich

    23′. Nueva contra de la visita y nueva parada de Lammens. Maeda sacó un potente remate cruzado que obligó a la intervención del arquero del United.

    Lo tuvo el Ipswich

    13′. Julio Enciso se generó solo un contragolpe que terminó con una buena parada de Lammens.

    Amenaza el United

    11′. el arquero Kjell Scherpen comienza a ser figura ante los ataques del United.

    La oncena del Ipswich con Marcelino Núñez

    El equipo de Manchester United

    Inicia el partido

    1′. Ya se juega en Old Trafford. El Manchester United recibe al Ipswich Town.

    Inicia la transmisión

    Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el duelo entre el Manchester United y el Ipswich Town, que tendrá a Marcelino Núñez como titular.

    Más sobre:En vivoMinuto a minuto

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