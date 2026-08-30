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    Las lágrimas de Roger Federer en su ingreso al Salón de la Fama del tenis: “Uno de los mayores honores de mi vida”

    El suizo vivió una jornada emocionante donde repasó detalladamente su laureada carrera.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Roger Federer en su inducción al Salón de la Fama del tenis. Foto: @atptour (X).

    Roger Federer vivió una jornada plagada de emociones. El suizo llegó hasta las lágrimas en un día especial. Fue inducido al Salón de la Fama del tenis, en una ceremonia realizada en Newport, Rhode Island.

    En un íntimo acto, Su Majestad entregó una emotiva reflexión. Habló sobre su rivalidad con Rafael Nadal y Novak Djokovic o la inspiración de Martina Navratilova, sin embargo, su discurso estuvo centrado en su esposa Mirka Federer. Ella también realizó una alocución de unos siete minutos que tocó su lado más personal e incluso lo hizo llorar.

    “Cuando cierro mis ojos y pienso en el juego que amo. Esto es lo que veo. Estoy en Basilea y tengo 13 años. No estoy jugando, soy un recogepelotas. Veo el juego y nunca olvidaré cómo veía a los jugadores luchar ante adversidades, la intensidad. Quiero dar las gracias a todos los recogepelotas que han estado en mis partidos durante horas. Los veo, les doy las gracias, y yo fui como ustedes”, comezó Federer al tomar la palabra.

    El suizo recordó a Severin Lüthi, quien fuera su entrenador durante 18 años: “Severin Lüthi es el técnico que he tenido más tiempo, 18 largos años juntos, me mantuvo motivado cuando lo necesitaba y me protegió cuando necesitaba que se me protegiera“, señaló emocionado.

    También habló sobre algunas de sus fuentes de inspiración como su compatriota Martina Hingis y a Martina Navratilova. No obstante, la principal figura fue su esposa: “Hingis, suiza como yo, número uno del mundo desde los 16 años, algo que yo no hice. Navratilova en mi casa es famosa por haberme inspirado a jugar al tenis. Martina inspiró a Mirka, y Mirka me inspiró a mí. Ella es mi mujer, pero eso se queda corto: es mi entrenadora, mi estilista, la persona que me enseñó a estar más concentrado en el tenis y disfrutar de todo lo demás. Es una gran madre. Ella y yo nos damos la mano y atravesamos muros. Ella es todo esto”, afirmó.

    “El tenis es algo complejo y bonito, es un espectáculo de ver. Hay mucha presión en el tenis, un volcán de presión, de emociones, y cuando el partido terminaba probablemente ustedes veían lo que sentía dentro. El tenis significó todo para mí: crear algo nuevo, es mi mentalidad“, añadió.

    La emoción de Federer

    Federer continuó su emotivo discurso: “Fuera de la cancha, la amistad en el vestuario, jugar a las cartas hasta el segundo previo al partido… Algunos rivales se volvieron amigos y nos conectamos de por vida. Esos son de los mejores recuerdos que encontré en el ATP Tour. También había otro juego, el que se vive con amigos y familia. Con Mirka empezamos a hacer cosas como jugar videojuegos y cenar con amigos. Luego empezamos a cambiar pañales. Nuestros hijos nos inspiran y nos hacen felices cada día”, recordó.

    “Mi tiempo en el tenis terminó, pero el tenis siempre estará en la intersección de todo lo que me interesa“, concluyó.

    Finalmente, pidió preservar el espíritu de la disciplina:

    “El Salón de la Fama muestra la evolución del tenis y estoy orgulloso de ser parte de él. Estoy contento de haber pasado por generaciones, desde (Pete) Sampras hasta las rivalidades épicas con Andy (Murray), Novak (Djokovic) y Rafa (Nadal)“, dijo.

    “Nosotros dejaremos la pista, pero el deporte sigue. Espero que el deporte mantenga un poco de ese espíritu y afición. Espero que los jugadores sigan con esa camaradería entre ellos, que sean fieles a su verdadera identidad, que no dejen de tomar riesgos, que sigan empujando este deporte y que sigan mejorando, mejorando y mejorando”, cerró.

    Más sobre:TenisPolideportivoATPSalón de la Fama del tenisRoger FedererMirka Federer

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