Detienen a imputado por homicidio de hombre de 42 años tras riña en Los Andes

La Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un sujeto acusado de homicidio de un hombre de 42 años, ocurrido durante la tarde del viernes en la comuna de Los Andes, Región de Valparaíso.

Según informó el jefe subrogante de la BH, Patricio Cuevas, la PDI concurrió hasta la intersección de Galvarino con Aguinavillo en dicha ciudad, por instrucción de Fiscalía, por la muerte de un hombre en el sector.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el hecho se habría originado a raíz de una riña registrada en el lugar que terminó con la muerte de la víctima, quien fue encontrado con una cortopenetrante en la zona torácica.

A partir de las diligencias investigativas, que incluyeron pericias, revisión de cámaras de seguridad y entrevistas a testigos, la PDI logró individualizar al imputado que fue posteriormente detenido por la BH.

Los antecedentes fueron entregados a la Fiscalía de San Felipe, a la espera de la audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de Los Andes.