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    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Los clubes se miden este domingo en el Estadio Monumental por la Liga de Primera.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Audax Italiano en TV y streaming. Foto referencial de archivo FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Este domingo Colo Colo recibe a Audax Italiano, en el marco de la Fecha 21 de la Liga de Primera.

    Los Albos llegan tras un triunfo por 2-1 ante Universidad de Chile en el Superclásico, mientras que los Itálicos vienen de empatar sin goles con Unión La Calera en la jornada anterior.

    Cuándo juega Colo Colo vs. Audax Italiano

    El partido de Colo Colo contra Audax Italiano es este domingo 30 de agosto a las 17:30 horas.

    Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Monumental David Arellano de la Región Metropolitana.

    Dónde ver a Colo Colo vs. Audax Italiano

    El partido de Colo Colo contra Audax Italiano se transmite en el canal TNT Sports Premium.

    La cobertura online de la Liga de Primera va por la plataforma HBO Max.

    Más sobre:FútbolLiga de PrimeraColo ColoAudax ItalianoColo Colo vs Audax ItalianoColo Colo vs AudaxColo Colo - Audax ItalianoColo Colo - AudaxA qué hora juega Colo ColoDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

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