Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Málaga en TV y streaming
Los Merengues reciben a su rival en el Santiago Bernabéu este fin de semana.
Este fin de semana avanzan los partidos de LaLiga de España, el Real Madrid juega de local y recibe a Málaga por la tercera fecha.
Los Merengues llevan dos victorias en el inicio de temporada, con su reciente triunfo ante la Real Sociedad por 4-1.
Por su parte, Málaga volvió a la primera división española tras ocho años de ausencia y arrastra una reciente derrota por 0-2 ante Atlético.
Cuándo juega Real Madrid vs. Málaga
El partido del Real Madrid contra Málaga es este domingo 30 de agosto a las 11:00 horas de la mañana en Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Santiago Bernabéu de España.
Dónde ver a Real Madrid vs. Málaga
El partido del Real Madrid contra Málaga se transmite en el canal DSports de DirecTV.
La cobertura online del compromiso va por la plataforma DGO.
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