Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Málaga en TV y streaming. Foto referencial de archivo @realmadrid

Este fin de semana avanzan los partidos de LaLiga de España, el Real Madrid juega de local y recibe a Málaga por la tercera fecha.

Los Merengues llevan dos victorias en el inicio de temporada, con su reciente triunfo ante la Real Sociedad por 4-1.

Por su parte, Málaga volvió a la primera división española tras ocho años de ausencia y arrastra una reciente derrota por 0-2 ante Atlético.

Cuándo juega Real Madrid vs. Málaga

El partido del Real Madrid contra Málaga es este domingo 30 de agosto a las 11:00 horas de la mañana en Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Santiago Bernabéu de España.

Dónde ver a Real Madrid vs. Málaga

El partido del Real Madrid contra Málaga se transmite en el canal DSports de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va por la plataforma DGO.