Cómo subir escaleras puede proteger tu corazón y prolongar tu longevidad, según una investigación. Foto: referencial.

Una investigación realizada por científicos de la Universidad de East Anglia y el Hospital Universitario de Norfolk y Norwich (Reino Unido) concluyó que subir escaleras frecuentemente puede contribuir a la longevidad.

Para su reciente trabajo, publicado en el American Journal of Cardiovascular Drugs a mediados de agosto, el equipo se preguntó si esta actividad podría contribuir a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y muerte prematura.

Tras revisar casi 1.900 estudios, analizaron datos de más de 480.000 participantes en nueve estudios, con un seguimiento medio de 14 años.

La muestra incluyó tanto a personas sanas como con antecedentes de problemas cardíacos. Las edades oscilaron entre los 35 y los 84 años. El 53% eran mujeres.

La académica de la Facultad de Medicina de Norwich de la Universidad de East Anglia, la Dra. Sophie Paddock, declaró: “Tras agrupar los resultados de más de 450.000 participantes, encontramos una asociación consistente entre subir escaleras y un menor riesgo de muerte cardiovascular y mortalidad general ”.

Cómo subir escaleras puede proteger tu corazón y prolongar tu longevidad, según una investigación. Foto: referencial.

Cómo subir escaleras puede proteger tu corazón y prolongar tu longevidad

La investigación identificó que las personas que subían escaleras con regularidad tenían un 39% menos de probabilidades de morir por problemas cardíacos y un 24% menos de probabilidades de morir por cualquier causa , en comparación a quienes no subían escaleras con frecuencia.

Junto con ello, los autores vieron que las personas que subían escaleras con regularidad tenían menos probabilidades de desarrollar afecciones cardiovasculares graves , como infarto, accidente cerebrovascular o insuficiencia cardíaca.

El académico de la Facultad de Medicina de Norwich de la Universidad de East Anglia, el Dr. Vassilios Vassiliou, aseguró: “Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo, y los casos casi se duplicaron entre 1990 y 2019”.

“Sin embargo, son en gran medida prevenibles mediante un estilo de vida saludable, que incluye actividad física regular, una dieta cardiosaludable, no fumar, mantener un peso saludable y controlar la presión arterial, el colesterol y la diabetes”.

“Subir escaleras es una forma práctica y a menudo olvidada de incorporar la actividad física a la vida diaria” , subrayó el Dr. Vassiliou.

Estudios previos citados por los investigadores sostienen que tan solo unos minutos subiendo escaleras varias veces por semana pueden mejorar la capacidad cardiorrespiratoria y reducir el colesterol .

Subir alrededor de seis tramos de escaleras al día podría ofrecer el mayor beneficio, según la revisión. Sin embargo, los autores del reciente trabajo afirman que se requiere de más investigaciones para conocer la “dosis” óptima.

Cómo subir escaleras puede proteger tu corazón y prolongar tu longevidad, según una investigación. Foto: referencial.

La Dra. Paddock destacó: “Algunos de los estudios que analizamos mostraron que cuantas más escaleras se subían, mayores eran los beneficios para la salud. Pero incluso pequeños cambios tuvieron un impacto significativo” .

Los investigadores aseguran que sus hallazgos refuerzan la evidencia generalizada de que incluso breves periodos de actividad física pueden tener beneficios importantes para la salud.

En palabras del Dr. Vassiliou: “Dado que más de una cuarta parte de los adultos en todo el mundo no alcanzan los niveles de actividad recomendados —al menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada a lo largo de la semana para los adultos, según la OMS— , subir escaleras ofrece una intervención realista y escalable”.

“Fomentar el uso de las escaleras en lugares de trabajo, edificios públicos y hogares podría formar parte de una estrategia más amplia para reducir las enfermedades cardiovasculares a nivel poblacional” , sentenció el académico.

Pese a los beneficios identificados en su estudio, los investigadores precisaron que subir escaleras puede no ser adecuado para todos , especialmente para quienes tienen problemas de movilidad o afecciones articulares.

Por otro lado, comentaron, futuras investigaciones podrían utilizar tecnología portátil para medir la actividad con mayor precisión y determinar las recomendaciones óptimas.

Cabe recordar que si tienes dudas sobre tu salud, siempre es recomendable consultar con especialistas para evaluar tu caso particular y las mejores formas de abordarlo.