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    Ucrania ataca almacenes en la región rusa de Rostov: cuatro personas fueron hospitalizadas

    Autoridades locales informaron de un ataque aéreo durante la madrugada, mientras medios rusos y ucranianos señalaron que entre los objetivos estuvieron instalaciones de Ozon y de la red de electrodomésticos DNS. El Ministerio de Defensa ruso reportó el derribo de 313 drones.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Ucrania ataca almacenes en la región rusa de Rostov: cuatro personas fueron hospitalizadas. Imgen referencial.

    Ucrania atacó durante la madrugada almacenes del gigante ruso del comercio electrónico Ozon y de la red de electrodomésticos DNS en la región de Rostov, según informaron este sábado autoridades locales y medios independientes rusos y ucranianos.

    “Ahora mismo estamos repeliendo un ataque aéreo contra la región de Rostov. Trabajan las defensas antiaéreas”, informó a través de Telegram el gobernador local, Yuri Slusar, quien señaló que “restos de drones fueron detectados en una zona de almacenes”, sin especificar cuáles.

    De acuerdo con Slusar, en la capital regional cuatro personas fueron hospitalizadas, entre ellas dos adultos y dos niños, uno de estos últimos en estado grave. En el distrito de Aksaiski, en tanto, tres personas requirieron atención médica.

    Ucrania ataca almacenes en la región rusa de Rostov: cuatro personas fueron hospitalizadas. Imagen referencial. WOJTEK RADWANSKI

    Ataque con drones

    Canales ucranianos señalaron que el objetivo del ataque fueron dos almacenes pertenecientes a la red de tiendas de electrodomésticos DNS. Esa información fue confirmada por el canal independiente ruso Astra, según el cual al menos uno de los almacenes se incendió.

    Por su parte, Ozon confirmó que una de sus instalaciones fue alcanzada. “Esta noche uno de nuestros centros logísticos fue atacado en la región de Rostov”, informó la compañía.

    “Evacuamos con antelación a todos los empleados, según informaciones previas no hay heridos. Se desató un pequeño incendio, pero fue sofocado inmediatamente”, añadió Ozon en su cuenta de Telegram.

    Ucrania ataca almacenes en la región rusa de Rostov: cuatro personas fueron hospitalizadas. Imagen referencial.

    Según Astra, el almacén de Ozon se encuentra cerca de uno de los recintos de DNS atacados. El medio también señaló que fue alcanzado el astillero Midel, en la ciudad de Askai, ubicada a orillas del Don y a 18 kilómetros de la capital regional.

    De acuerdo con informaciones que el propio antecedente señala como no confirmadas, en ese lugar se habría incendiado un buque.

    El Ministerio de Defensa de Rusia, por su parte, reportó el derribo de 313 drones ucranianos durante la noche en once regiones rusas y en la península de Crimea.

    Más sobre:UcraniaRusiaAtaqueGuerraConflictoEuropaEuropa del Este

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