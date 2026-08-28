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    Haakon VIII asume el trono y mantiene el lema “Todo por Noruega” tras la muerte de Harald V

    Prestará juramento a la Contsitución el próximo martes ante el Parlamento noruego.

    Por 
    Europa Press
    La princesa Ingrid Alexandra de Noruega, a la izquierda, el príncipe heredero Haakon y la princesa heredera Mette-Marit de camino a una cena de gala en el Palacio de Oslo, el 8 de abril de 2025.

    El nuevo monarca de Noruega ha asumido este viernes el trono del país europeo con el nombre de Haakon VIII y el lema “Todo por Noruega”, apenas unas horas después de que la Casa Real confirmara el fallecimiento de su padre, Harald V, a los 89 años.

    “Es mi deber informar al Consejo de Estado de que mi querido padre, Su Majestad el rey Harald V, falleció hoy, 28 de agosto de 2026, a las 06.35 horas, y que, de conformidad con las disposiciones de la Constitución, he asumido el gobierno como rey de Noruega”, ha dicho durante una reunión con el Gobierno en la que también ha estado presente la nueva princesa heredera, Ingrid Alexandra, de 22 años.

    “Adoptaré el nombre de Haakon VIII y continuaré con el mismo lema que eligieron mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo: ‘Todo por Noruega’”, ha comunicado el monarca, de 53 años, quien ha dado además las gracias a las autoridades y a la población por su apoyo a la Casa Real, según un comunicado.

    De esta forma, el nuevo monarca ha elegido adoptar el nombre de su bisabuelo, Haakon VII, quien reinó entre 1905 y 1957, y fue el primer monarca independiente de la Noruega moderna, a raíz de la disolución de la unión entre Suecia y Noruega, que estuvo en pie entre 1814 y 1905.

    Por su parte, el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, ha manifestado en un comunicado que “Noruega tiene un nuevo rey”. “En nombre del Gobierno y del pueblo noruego, deseamos expresar nuestras condolencias por el fallecimiento de Su Majestad el rey Harald. El rey Harald era un hombre al que todos queríamos”, ha subrayado.

    “Sabemos que el fallecimiento del rey Harald representa una gran pérdida para nuestro nuevo rey y para toda la familia real. Agradecemos al rey Harald su dedicación de toda una vida a Noruega y al pueblo noruego. Toda una nación está de luto y profundamente agradecida”, ha destacado, antes de incidir en que las autoridades “confían en que las tradiciones de la Casa Real continuarán bajo el liderazgo de Su Majestad, para el bien del pueblo y del país”.

    En todo caso, el nuevo monarca deberá prestar juramento a la Constitución en un acto que tendrá lugar el próximo martes, 1 de septiembre, en el Parlamento noruego -Storting-, según ha indicado el presidente de la cámara, Masud Karahani, en declaraciones a la cadena estatal NRK.

    La Casa Real noruega ha explicado que la bandera real ha sido bajada a media asta en el tejado del Palacio Real tras el anuncio de la muerte de Harald V -que ha llevado a las autoridades a declarar tres días de luto nacional-, si bien ha vuelto a ser ondeada con normalidad tras el anuncio del nuevo rey sobre su nombre oficial.

    Por contra, la bandera situada en el balcón ha sido dejada a media asta y permanecerá en esta posición hasta que concluya el funeral del fallecido monarca en la Iglesia del Castillo de Akershus y que su ataúd sea colocado en el Mausoleo Real, momento en el que será reemplazada por la bandera estatal.

    En este sentido, ha detallado que, según los procedimientos establecidos, hasta la fecha del funeral, el ataúd estará en la Capilla del Palacio, con una guardia de honor. “La corona real, la espada real, el cetro y el orbe real serán colocados sobre el féretro”, ha dicho, antes de agregar que la capilla estará abierta durante determinadas horas para que la gente pueda presentar sus respetos a Harald V.

    Harald V ha muerto a primera hora del día en el Hospital Universitario de Oslo, donde fue ingresado el 17 de agosto por una retención de líquidos y sufrir una infección bacteriana en la sangre en el contexto del tratamiento para la anemia hemolítica que padecía, según ha confirmado la Casa Real.

    El fallecido monarca era el decano de las casas reales europeas y estaba aquejado de diversos problemas de salud los últimos años que le llevaron a ingresos hospitalarios hasta estando de vacaciones, como sucedió a principios de año en el Hospital Universitario de Santa Cruz de Tenerife por una infección cutánea en una pierna.

    Más sobre:NoruegaHaakon VIIIHarald VTodo por NoruegajuramentoIngrid AlexandraMundo

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