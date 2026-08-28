Sindicato de Albemarle vota huelga legal a partir del próximo miércoles

Con una sólida mayoría, a las 15:00 de este viernes el Sindicato de Trabajadores de Albemarle aprobó por 97% una huelga legal, la cual tiene fecha de inicio el próximo miércoles 2 de septiembre a partir de las 8:00 de la mañana, según comunicó la organización sindical.

En caso de que ocurra una mediación obligatoria, la que tendría plazo hasta la medianoche del próximo martes, la puesta en marcha de la huelga se podría suspender por cinco días hábiles. En este tiempo, explicó el sindicato, “se buscará una última alternativa para alcanzar un acuerdo, sin perjuicio de eventuales prórrogas”.

Consultada, Albemarle indicó que “la compañía se encuentra en un proceso de negociación colectiva reglada, que se está desarrollando conforme a la normativa vigente. Según la legislación chilena, el siguiente paso es la mediación, que puede ser solicitada por cualquiera de las partes”.

La votación contó con una participación de 478 socios, alcanzando así un quorum completo. 466 socios votaron a favor de la huelga, 6 por la última oferta de la empresa, 1 nulo y 5 en blanco.

“Queremos valorar la amplia participación de las y los socios en la votación de la huelga, que confiábamos mostraría un respaldo absoluto a la decisión de instar por la defensa de nuestros derechos e intereses legítimos en el proceso en curso”, apuntó el sindicato.

“Esperamos que este contundente resultado sirva como un mensaje claro para que la compañía se haga cargo de nuestras necesidades y requerimientos”, afirmó.

La estadounidense Albemarle produce litio desde el salar de Atacama, donde tiene una operación llamada Planta Salar. El mineral provisto desde esa faena se traslada hasta la planta La Negra, donde es procesado el producto.

El sindicato que inició la huelga legal representa a unos 520 socios en total, de los cuales no todos están habilitados para votar. Un 90% de los trabajadores unidos a la organización sindical representan a la operación La Negra, mientras que el otro 10% a la Planta Salar.