Metro llama a ser parte de la Ruta del Encuentro y plasmar el arte en un mural de la futura Línea 7

El 14 de julio Metro abrió las postulaciones para integrar la Ruta del Encuentro, proyecto que busca incorporar el arte al espacio público y convertir las futuras estaciones de la Línea 7 en un nuevo patrimonio cultural para la ciudad. La convocatoria invita a artistas, colectivos y muralistas de todo el país a crear siete de los 21 murales que vestirán las 19 estaciones de la nueva línea, explorando como concepto central de sus obras, el encuentro entre personas, territorios, trayectorias y miradas. Las siete obras ganadoras se sumarán a otros 14 murales desarrollados por artistas invitados y pasarán a integrar uno de los proyectos de arte público más grandes del país.

La Ruta del Encuentro sigue recibiendo propuestas de distintas regiones y mantiene abierta su convocatoria hasta el próximo 14 de septiembre. En ese contexto, la iniciativa ya ha recibido propuestas provenientes de 15 de las 16 regiones del país, reflejando que si bien las obras estarán emplazadas en la nueva línea, el interés y la participación en el proyecto tienen alcance nacional.

“Desde que abrimos las postulaciones hemos recibido propuestas de artistas y colectivos de distintas regiones del país. Nos entusiasma ver cómo esta iniciativa está convocando miradas diversas y queremos invitar a muchos más creadores a sumarse”, señala Gabriela Guzmán, directora ejecutiva del proyecto.

Luego añade: “Esta es una oportunidad única para formar parte de una obra que permanecerá en el espacio público y acompañará por muchos años la vida cotidiana de millones de personas”.

La Ruta del Encuentro convertirá a Línea 7 en un circuito cultural abierto y gratuito, incorporando el arte como parte de la experiencia cotidiana de los usuarios.

El proyecto representa, además, un nuevo hito para MetroArte, que proyectará sus más de tres décadas de trabajo a la escala de una línea completa. La iniciativa es impulsada por la Banca por el Arte y desarrollada por la Corporación 3xi, Metro de Santiago y la Corporación Cultural MetroArte. Las bases, requisitos y antecedentes para postular se encuentran disponibles acá.