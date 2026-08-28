Arrau releva proyectos para reforzar protección de carabineros tras muerte de funcionario en Renca

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, abordó este jueves la muerte de un carabinero de franco en Renca y destacó las iniciativas que impulsa el Ejecutivo para reforzar la protección de los funcionarios policiales, entre ellas las modificaciones relacionadas con su legítima defensa cuando se encuentran fuera de servicio.

El hecho afectó a un cabo segundo de la dotación de la Subcomisaría Conchalí Norte, quien murió tras recibir un impacto balístico en la cabeza mientras se encontraba de franco. Las circunstancias del crimen permanecen bajo investigación y, hasta el momento, no se ha establecido oficialmente el móvil.

Tras lamentar el deceso y enviar sus condolencias a la familia del funcionario y a Carabineros, Arrau se refirió a las medidas que impulsa el gobierno en materia de protección y respaldo a las policías.

Al ser consultado por el mensaje del Ejecutivo a raíz del crimen, sostuvo que “la misión de este gobierno es recuperar el rol de la autoridad, el respeto a nuestras fuerzas de orden y seguridad”.

En ese sentido, el ministro apuntó a las iniciativas que se encuentran en discusión y mencionó específicamente la situación de los funcionarios que se encuentran fuera de servicio.

“Y eso se hace con leyes, por supuesto, como las que estamos viendo, la legítima defensa de franco a nuestros carabineros para que tengan esa ley Naín 2.0 que estamos tramitando, pero también la regla de uso de la fuerza”, afirmó.

Arrau también mencionó las medidas destinadas a fortalecer los medios con que cuentan las policías. “También el reforzamiento del equipamiento de nuestros carabineros, en recambio de armamento y tantas otras cosas. El aumento de presupuesto que ustedes van a ver para el próximo año de nuestras policías. Es así como se le da apoyo a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones y Gendarmería”, señaló.

Pese a ello, el titular de Seguridad sostuvo que no era el momento de profundizar en la discusión sobre esas políticas, considerando que la investigación por la muerte del funcionario recién comienza.

“Yo creo que es la condolencia a la familia, empatizar con las víctimas y, por supuesto, darle espacio al Ministerio Público y a los departamentos especializados que hagan una buena investigación”, indicó.