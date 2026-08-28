Inteligencia estadounidense afirma que Putin considera que la guerra con Irán ha debilitado a EE.UU.

El presidente ruso, Vladimir Putin, considera que Estados Unidos se ha debilitado tras seis meses de guerra con Irán, lo que crea una oportunidad para que el Kremlin intensifique la presión sobre los intereses y aliados estadounidenses en Europa, informó este jueves The Washington Post, citando a dos personas familiarizadas con la inteligencia estadounidense.

Esta evaluación precedió al viaje secreto del director de la CIA, John Ratcliffe, a Moscú esta semana, donde advirtió a los funcionarios rusos sobre el peligro de una escalada significativa de la guerra en Ucrania, según el informe.

Una persona cercana a las conversaciones indicó que Ratcliffe argumentó que una escalada rusa importante sería contraproducente, ya que acercaría al presidente Donald Trump a su par ucraniano Volodimir Zelensky.

El post además consignó que el análisis de inteligencia surge en medio de la preocupación por el agotamiento de las reservas militares estadounidenses tras la prolongada campaña contra Teherán, incluyendo la escasez de interceptores de defensa aérea Patriot, misiles de crucero Tomahawk y otras armas.

Anteriormente, el medio informó que EE.UU. ha perdido aproximadamente una cuarta parte de sus drones Reaper, que cuestan entre US$30 y US$50 millones cada uno y se utilizan para la vigilancia y la localización de objetivos.

Esta escasez de armamento ha alarmado a los aliados del país norteamericano en Asia, lo que ha suscitado dudas sobre la capacidad de Washington para disuadir un posible enfrentamiento con China.

Ratcliffe voló a Moscú el martes, en lo que supone la primera visita conocida de un director de la CIA a esa ciudad desde finales de 2021, cuando el jefe de los servicios de inteligencia del presidente Joe Biden, William J. Burns, intentó disuadir al Kremlin de invadir Ucrania.

El director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR), Sergei Naryshkin, confirmó las conversaciones de Ratcliffe y afirmó que no había “nada inusual” en las reuniones, y aclaro que el jefe de la CIA no se reunió con Putin.

Este jueves, Trump le restó importancia a las preocupaciones de que su homólogo ruso ordenara un ataque contra los aliados de EE.UU. en Europa. “No va a atacar territorio de la OTAN”, afirmó Trump, quien eludió una pregunta sobre el propósito del viaje de Ratcliffe.