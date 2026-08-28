Irán amenaza con provocar “un desastre” a los intereses de EE.UU. si Washington emprende “alguna acción malévola”

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, declaró este jueves ante el primer ministro de Catar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, que si Estados Unidos lleva a cabo acciones “malévolas” contra Irán, la República Islámica causará un desastre a sus intereses.

“Si Estados Unidos emprende alguna acción malévola contra Irán, causaremos un desastre a sus intereses militares y económicos que quedará registrado en la historia” , advirtió Rezaei ante el también jefe de Relaciones Exteriores catarí, de visita en Teherán para disminuir la tensiones en Medio Oriente, en particular en lo referido al estrecho de Ormuz.

El dirigente de seguridad iraní decidió centrarse en los intereses de Washington ante el líder catarí, tras amenazar el pasado sábado con atacar intereses de países vecinos que decidan respaldar la campaña de presión económica impulsada por la Administración de Donald Trump contra su país.

En la misma conversación, Rezaei abordó también la posible reapertura de Ormuz, afirmando que “Estados Unidos debe primero tomar medidas concretas para cumplir con las condiciones de Irán, y luego Irán procederá” con la reanudación del tráfico marítimo por el estratégico paso.

Asimismo hizo eco del encuentro la parte catarí, la que confirmó la reunión en una publicación en redes sociales del Ministerio de Exteriores en la que la cartera indicó que ambos representantes “han abordado la situación en la región y las repercusiones de la escalada, así como los esfuerzos regionales e internacionales para reducir las tensiones y promover la seguridad y la estabilidad regionales”.

“Su excelencia el primer ministro y ministro de Exteriores ha subrayado la importancia de actuar con prudencia y responsabilidad al afrontar la crisis actual, de manera que se salvaguarde la seguridad y la estabilidad de la región” , agregó la diplomacia de Catar.