Las autoridades de Jersón instan a sus residentes a abandonar la ciudad ucraniana ante los crecientes ataques de Rusia

Las autoridades de Jersón, en el sur de Ucrania, pidieron a sus residentes este jueves que abandonen la localidad ante la intensificación de ataques por parte del Ejército ruso, calificando la situación de “extremadamente difícil”.

“Una vez más, hago un llamado a los habitantes de Jersón, especialmente a las familias con niños y a las personas mayores: si tienen la oportunidad, familiares o amigos en regiones más seguras, ¡márchense!”, señaló en redes sociales el gobernador militar de la región homónima, Oleksandr Prokudin.

El dirigente aseguró que las autoridades locales ayudarán a aquellos que abandonen la zona, apuntando a que “lo más importante ahora es salvar vidas” dado que las Fuerzas Armadas rusas están intensificando “a diario” sus ataques contra “infraestructura crítica”.

La última vez fue la pasada noche con la central nuclear de Jersón como objetivo de las bombas. “Lamentablemente, no es la primera. Pero esta vez la instalación sufrió daños muy graves. Francamente: ya no podemos contar con que la central nuclear ni otras instalaciones (...) funcionen con normalidad este invierno”, consideró Prokudin.

De la misma forma, el gobernador afirmó que “desde el 1 de julio, se han lanzado 170 bombas aéreas de racimo sobre la región de Jersón”, más que en “toda” la primera mitad del año, entre otro tipo de ataques.

Ante esta situación, Prokudin pidió a los habitantes de Jersón “ser realistas” y asumir que esta localidad podría quedarse sin electricidad ni calefacción por un período “largo” , más allá de unas horas o días.

“Debemos prepararnos para ello desde ahora. No estamos esperando. Junto con las autoridades municipales, las empresas de servicios públicos, las compañías energéticas y el Gobierno, ya estamos trabajando en alternativas para el suministro de calefacción y energía”, señaló.

Las fuerzas rusas tomaron la ciudad a orillas del río Dniéper poco después de la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, pero tuvieron que retirarse tras su ribera a finales de ese año luego de una contraofensiva ucraniana.

Desde entonces, el frente se encuentra inmediatamente al este de la ciudad, que sufre bombardeos rusos regulares con artillería, drones y misiles.