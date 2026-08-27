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    Cómo incluir a las personas mayores en un Estado cada vez más digitalizado: el desafío que enfrenta Chile

    Mientras el Estado avanza hacia la digitalización de sus trámites, especialistas y autoridades plantean la necesidad de capacitar y acompañar a las personas mayores para que puedan desenvolverse, sin quedar excluidas del aparato estatal.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Cómo incluir a las personas mayores en un Estado cada vez más digitalizado: el desafío que enfrenta Chile. Foto: Pexels

    Chile atraviesa un acelerado proceso de envejecimiento: actualmente, dos de cada diez personas son mayores de 60 años y, por primera vez, hay más personas mayores que menores de 15 años.

    Al mismo tiempo, el Estado avanza rápidamente hacia la digitalización de sus servicios.

    Cerca del 90% de los trámites estatales ya se realizan por esta vía y, la Ley de Transformación Digital hará que el próximo año el 100% de los trámites del Estado sean digitales.

    Sin embargo, solo un 23% de las personas mayores realiza trámites digitales, de acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida en la Vejez 2022.

    Ese fue uno de los principales temas abordados durante el ciclo de charlas “Saliendo del modo avión: Personas mayores y brecha digital”, organizado por Cajas de Chile, la asociación gremial que reúne a las Cajas de Compensación del país.

    La actividad contó con las palabras de bienvenida de Paulina Núñez, presidenta del Senado. Posteriormente, Isabel Infante, directora de Educación Digital de Conecta Mayor UC, realizó la presentación central sobre la brecha digital.

    La jornada también contempló un panel de conversación integrado por Maurice Porrier, director de la Secretaría de Gobierno Digital; las diputadas Claudia Mora (RN) y Ana María Gazmuri (AH); y Rosita Kornfeld, magíster en Gerontología Social y Líder Mayor.

    Cómo incluir a las personas mayores en un Estado cada vez más digitalizado: el desafío que enfrenta Chile

    Más que tener un celular

    Para Infante, la brecha digital ya no puede entenderse únicamente como un problema de acceso. La literatura actual, explicó, contempla tres dimensiones: acceso, uso y oportunidades.

    Esto significa que una persona puede contar con conexión a internet y un teléfono inteligente, pero aun así tener dificultades para utilizar herramientas digitales.

    “Una persona puede tener internet en su casa o un teléfono en la mano y aún así sentirse completamente fuera, completamente desconectado”, planteó la presidenta del Senado, Paulina Núñez.

    La senadora enfatizó que la inclusión ocurre cuando las personas pueden utilizar la tecnología para desenvolverse por sí mismas.

    “Conectar no es incluir. La inclusión empieza cuando una persona puede usar esa tecnología para tomar sus propias decisiones y hacerlo con seguridad”, afirmó Núñez.

    Rosita Kornfeld cuestionó la idea de que las personas mayores sean incapaces de adaptarse y apuntó al temor y la inseguridad como algunas de las principales barreras.

    “Lo que tenemos y muchas personas lo tienen es temor, susto a no hacerlo bien”, señaló Rosita Kornfeld, quien llamó a generar instancias de aprendizaje progresivas, con paciencia y seguridad.

    Capacitación y acompañamiento

    Uno de los consensos de la conversación fue que un taller aislado no necesariamente se traduce en autonomía digital.

    Las personas mayores necesitan oportunidades para practicar y contar con apoyo cuando se encuentren con una dificultad.

    Desde el panel también se llamó a incorporar recursos para capacitación dentro de los programas de digitalización y a generar alianzas con municipios, cajas de compensación y otras instituciones que tengan presencia en los territorios.

    “No basta con la clase flash donde creemos que están súper capacitados. Tiene que ser con un acompañamiento”, planteó la diputada Claudia Mora.

    Cómo incluir a las personas mayores en un Estado cada vez más digitalizado: el desafío que enfrenta Chile. Foto: Pexels All rights reserved

    El riesgo de que todo sea digital

    La discusión también abordó qué ocurre cuando la digitalización deja de ser una alternativa y se transforma en la única vía para acceder a un servicio.

    Existen personas que no pueden completar determinados trámites porque no cuentan con las habilidades necesarias y, en esos casos, debería existir una alternativa presencial, planteó la diputada Gazmuri.

    “Lo que no puede ocurrir es que una persona quede excluida por no poder acceder a un trámite digital y que no existan opciones humanizadas o presenciales como alternativa”, sostuvo la parlamentaria de Acción Humanista.

    La preocupación también fue recogida por Núñez, quien llamó a avanzar en digitalización, inteligencia artificial y un Estado más eficiente, pero sin dejar atrás a quienes tienen mayores dificultades para adaptarse.

    “Por eso necesitamos plataformas más simples, lenguaje claro, capacitación cercana a estos espacios, acompañamiento y protección frente a las estafas. Más educación”, afirmó.

    Y agregó una idea que resumió uno de los principales desafíos planteados durante la jornada: “Modernizar el Estado no puede significar retirar a las personas del Estado”.

    De la alfabetización a la autonomía

    Para los participantes, el objetivo no es solo que las personas mayores aprendan a usar una aplicación o realizar un trámite online, sino que puedan hacerlo de manera autónoma y según sus propias necesidades.

    Infante señaló que Chile cuenta con leyes y derechos para las personas mayores, pero que aún falta avanzar en medidas concretas que permitan llevar esos principios a la práctica.

    El desafío, entonces, no es detener la digitalización, sino lograr que este proceso también incluya a una población que envejece y que enfrenta distintas barreras frente a la tecnología.

    “Lo que debemos asegurar es que ese progreso llegue a todos y llegue de buena manera”, concluyó Núñez.

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