Esta app está dirigida a personas mayores y permite hacer trámites, ver películas y televisión

Con la presencia del astrónomo y divulgador científico José Maza, se lanzó la semana pasada Espacio Mayor, una aplicación gratuita e inclusiva diseñada especialmente para personas mayores .

La plataforma busca reducir la brecha digital y promover la participación activa de este grupo en la vida social y cultural del país, centralizando en un solo espacio accesos a servicios públicos, contenidos de entretenimiento, cursos y descuentos, entre otras funciones.

La aplicación es desarrollada por Conecta Mayor UC y cuenta con el apoyo de diversas instituciones públicas y privadas, como Fonasa, ChileAtiende, Banco Estado, Metro de Santiago y el Ministerio de Cultura.

La app ofrece una interfaz sencilla, con botones y letras grandes, navegación intuitiva y lenguaje claro.

“ Su principal característica es que dentro de la misma aplicación están todas las plataformas y webs más buscadas por las personas mayores , por lo que no tienen que descargarlas por separado ni complicarse con páginas difíciles de navegar”, explicó Eduardo Toro, director ejecutivo de Conecta Mayor UC.

Qué servicios tiene Espacio Mayor

Entre las funcionalidades disponibles, Espacio Mayor permite acceder a trámites estatales, como certificados del Registro Civil, consultar beneficios sociales, postular a bonos y subsidios, pagar cuentas, entre otras .

“En un par de clics se puede disfrutar de una película o de un libro, leer una revista, ver televisión, pagar una cuenta o comprar un bono de Fonasa. Todo en forma gratuita”, agregó Toro.

Asimismo, se pueden planificar viajes en transporte público y aprender sobre el uso del celular y las finanzas personales a través de pequeños videos explicativos hechos por el influencer y especialista en el tema Francisco Ackermann.

Por otro lado, la aplicación incluye opciones de entretenimiento como películas y series chilenas de la plataforma Onda Media y los canales nacionales de televisión. También cuenta con radioteatros clásicos, juegos de memoria, audiolibros y revistas digitales.

Durante el lanzamiento, el astrónomo José Maza, quien protagoniza la campaña de difusión, destacó el valor del contenido cultural: “La entretención es una vitamina para el alma. Hay audiolibros, libros digitales y radioteatros de hace 60 años que entretienen enormemente”.

Personas mayores en Chile

El proyecto se lanzó en el Planetario USACH durante el Día Internacional de las Personas Mayores y busca responder al desafío de inclusión digital en un país que envejece aceleradamente: actualmente, cerca del 20% de la población chilena supera los 60 años.

“Resulta sumamente importante asumir este desafío en conjunto, en colaboración. Mejorar la calidad de vida pasa también por la dignidad y la dignidad pasa por hacerle el entorno digital inclusivo a este segmento de la población”, mencionó Toro sobre el tema etario.

El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, también valoró el diseño e interfaz de la plataforma: “Estructurarla para que uno llegue fácilmente, con pocos toques de pantalla, la hace más fácil de usar. Su estructura es una ventaja”, afirmó.

La aplicación ya se encuentra disponible en las tiendas de apps de Android, Iphone y Huawei.

“Es una aplicación para las personas mayores, de parte de todas las organizaciones públicas, de las empresas privadas y de las personas que se quieran hacer parte de un ecosistema creado y diseñado para facilitarle la vida a las personas mayores”, sentenció el director de Conecta Mayor UC.