SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Esta app está dirigida a personas mayores y permite hacer trámites, ver películas y televisión

Se trata de Espacio Mayor, una plataforma gratuita creada por Conecta Mayor UC junto a empresas y organismos públicos, que busca facilitar la vida cotidiana de las personas mayores y reducir la brecha digital.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
Esta app está dirigida a personas mayores y permite hacer trámites, ver películas y televisión

Con la presencia del astrónomo y divulgador científico José Maza, se lanzó la semana pasada Espacio Mayor, una aplicación gratuita e inclusiva diseñada especialmente para personas mayores.

La plataforma busca reducir la brecha digital y promover la participación activa de este grupo en la vida social y cultural del país, centralizando en un solo espacio accesos a servicios públicos, contenidos de entretenimiento, cursos y descuentos, entre otras funciones.

La aplicación es desarrollada por Conecta Mayor UC y cuenta con el apoyo de diversas instituciones públicas y privadas, como Fonasa, ChileAtiende, Banco Estado, Metro de Santiago y el Ministerio de Cultura.

Esta app está dirigida a personas mayores y permite hacer trámites, ver películas y televisión

La app ofrece una interfaz sencilla, con botones y letras grandes, navegación intuitiva y lenguaje claro.

Su principal característica es que dentro de la misma aplicación están todas las plataformas y webs más buscadas por las personas mayores, por lo que no tienen que descargarlas por separado ni complicarse con páginas difíciles de navegar”, explicó Eduardo Toro, director ejecutivo de Conecta Mayor UC.

Qué servicios tiene Espacio Mayor

Entre las funcionalidades disponibles, Espacio Mayor permite acceder a trámites estatales, como certificados del Registro Civil, consultar beneficios sociales, postular a bonos y subsidios, pagar cuentas, entre otras.

“En un par de clics se puede disfrutar de una película o de un libro, leer una revista, ver televisión, pagar una cuenta o comprar un bono de Fonasa. Todo en forma gratuita”, agregó Toro.

Asimismo, se pueden planificar viajes en transporte público y aprender sobre el uso del celular y las finanzas personales a través de pequeños videos explicativos hechos por el influencer y especialista en el tema Francisco Ackermann.

Por otro lado, la aplicación incluye opciones de entretenimiento como películas y series chilenas de la plataforma Onda Media y los canales nacionales de televisión. También cuenta con radioteatros clásicos, juegos de memoria, audiolibros y revistas digitales.

Durante el lanzamiento, el astrónomo José Maza, quien protagoniza la campaña de difusión, destacó el valor del contenido cultural: “La entretención es una vitamina para el alma. Hay audiolibros, libros digitales y radioteatros de hace 60 años que entretienen enormemente”.

Personas mayores en Chile

El proyecto se lanzó en el Planetario USACH durante el Día Internacional de las Personas Mayores y busca responder al desafío de inclusión digital en un país que envejece aceleradamente: actualmente, cerca del 20% de la población chilena supera los 60 años.

“Resulta sumamente importante asumir este desafío en conjunto, en colaboración. Mejorar la calidad de vida pasa también por la dignidad y la dignidad pasa por hacerle el entorno digital inclusivo a este segmento de la población”, mencionó Toro sobre el tema etario.

Esta app está dirigida a personas mayores y permite hacer trámites, ver películas y televisión

El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, también valoró el diseño e interfaz de la plataforma: “Estructurarla para que uno llegue fácilmente, con pocos toques de pantalla, la hace más fácil de usar. Su estructura es una ventaja”, afirmó.

La aplicación ya se encuentra disponible en las tiendas de apps de Android, Iphone y Huawei.

“Es una aplicación para las personas mayores, de parte de todas las organizaciones públicas, de las empresas privadas y de las personas que se quieran hacer parte de un ecosistema creado y diseñado para facilitarle la vida a las personas mayores”, sentenció el director de Conecta Mayor UC.

Lee también:

Más sobre:Personas mayoresAplicacionesTecnologíaVejezAdultos mayoresCelularAppBrecha digitalEspacio Mayor

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Calor extremo y lluvia: anticipan una nueva semana caótica para el tiempo en Santiago

Antes del Quijote: Miguel de Cervantes, una batalla naval y el origen de la herida que cambiaría su vida

Distrito 10 (Santiago) en Debate La Tercera-UNAB: ideas de cuatro candidatos en una de las zonas más populosas del país

Manuel García a fondo: de Cuba y el Festival de Viña a por qué no ha estado en La Pampilla

Israel deporta a Jordania a más de 130 activistas de la Global Sumud Flotilla

Estudiantes de la U. de Chile realizan toma de Casa Central por causa pro-Palestina

Lo más leído

1.
Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

2.
La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

3.
Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

4.
Ossandón pide ayuda a Boric para activar reforma a “supersueldos” de funcionarios del Congreso

Ossandón pide ayuda a Boric para activar reforma a “supersueldos” de funcionarios del Congreso

5.
Defensor de la Niñez responde acusación de Desbordes por supuesto “silencio” en casos de violencia en liceos emblemáticos

Defensor de la Niñez responde acusación de Desbordes por supuesto “silencio” en casos de violencia en liceos emblemáticos

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Servicios

Temblor hoy, martes 7 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 7 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Estos son los descuentos en bencina disponibles en octubre para ahorrar hasta $300 por litro

Estos son los descuentos en bencina disponibles en octubre para ahorrar hasta $300 por litro

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Distrito 10 (Santiago) en Debate La Tercera-UNAB: ideas de cuatro candidatos en una de las zonas más populosas del país
Chile

Distrito 10 (Santiago) en Debate La Tercera-UNAB: ideas de cuatro candidatos en una de las zonas más populosas del país

Temblor hoy, martes 7 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Estudiantes de la U. de Chile realizan toma de Casa Central por causa pro-Palestina

Encuesta Mercer: 68% de las firmas ha visto algún tipo de impacto en cadena productiva por Ley de 40 horas
Negocios

Encuesta Mercer: 68% de las firmas ha visto algún tipo de impacto en cadena productiva por Ley de 40 horas

Fondo soberano sube 6,8% en lo que va del año y podría terminar 2025 sin giros por primera vez desde 2017

Gremios de la construcción llevan al TDLC nueva norma sobre conexión de proyectos al suministro eléctrico

Esta app está dirigida a personas mayores y permite hacer trámites, ver películas y televisión
Tendencias

Esta app está dirigida a personas mayores y permite hacer trámites, ver películas y televisión

Calor extremo y lluvia: anticipan una nueva semana caótica para el tiempo en Santiago

El aumento en el precio de Xbox Game Pass muestra las costuras de las pérdidas por Call of Duty

Internado en su casa y con pronostico reservado: preocupación en Boca Juniors por Miguel Ángel Russo
El Deportivo

Internado en su casa y con pronostico reservado: preocupación en Boca Juniors por Miguel Ángel Russo

Colo Colo imparable en la Copa Libertadores Femenina: le gana a Sao Paulo y da un paso gigante para ir a cuartos de final

“La decisión de todas las decisiones”: el enigmático mensaje de LeBron James que alimenta las especulaciones sobre su retiro

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025
Finde

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Antes del Quijote: Miguel de Cervantes, una batalla naval y el origen de la herida que cambiaría su vida
Cultura y entretención

Antes del Quijote: Miguel de Cervantes, una batalla naval y el origen de la herida que cambiaría su vida

Manuel García a fondo: de Cuba y el Festival de Viña a por qué no ha estado en La Pampilla

Matthew McConaughey habla de su nueva cinta: “Nunca había tenido tantos conflictos comprimidos en tan poco tiempo en pantalla”

Israel deporta a Jordania a más de 130 activistas de la Global Sumud Flotilla
Mundo

Israel deporta a Jordania a más de 130 activistas de la Global Sumud Flotilla

Con show de rock junto a su banda: Milei presenta su libro en medio de escándalo y con los comicios de octubre en la mira

Trump amenaza con invocar la Ley de Insurrección para desplegar militares en ciudades de EE.UU.

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?
Paula

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile